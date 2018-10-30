日报述评：数字资源成中美竞争新前线

《日本经济新闻》10月29日发表文章称，庞大的信息催生的“数字经济”重新设定了国家和企业运转规则。充斥全世界的数据变为财富，国家和企业一齐参与争夺数据的游戏，数字资源也成为中美竞争的新前线。
7月，在华盛顿举行的“日美互联网经济合作对话”上，美国商务部官员詹姆斯·沙利文提出了令日本代表团大吃一惊的提议。他说：“为推动自由开放的数字贸易，日美主导成立取代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的框架吧。”文章称，美方提出的构想是，建立数字版的TPP。特朗普总统此前宣布退出TPP。
文章称，一个国家的力量曾经是由作为劳动力的“人”、包括自然资源和生产设备等的“物”和金融资本力量来源的“财”决定。但仅凭传统规则已逐渐行不通。现在，所有国家都争先恐后地争夺数据。人等要素无法简单增加，但根据利用方法的不同，数字可以催生新产业和改革，以迅猛的速度提升一个国家的经济实力。
文章认为，新的数字资源将取代20世纪的经济基础石油，改写世界格局。美国加快实施对华战略的原因正在于此。
6月，在南太平洋的所罗门群岛，澳大利亚政府反对中国公司在此铺设海底光缆。其渲染理由在于，澳大利亚秘密情报局提出，连接悉尼的光缆泄露机密情报。
世界数据通信99%是通过海底光缆。美国从太平洋铺设海底光缆，中国也从东南亚铺设到印度洋和非洲的光缆。
文章称，孕育了数字世纪的互联网实现商业利用约30年。走在前面的美国将世界的数据集中至国内的服务器上，创造出革新性技术和服务。具有代表性的是GAFA（谷歌、苹果、脸书和亚马逊），市值在10年内增至原来的10倍。这个“超级数字大国”正发生变化。
据美国协同研究集团统计，从大型数据中心分布来看，日美中等10个数据资源国占80%的份额。美国占40%，仍保持第一名，但“一强体制”已开始崩溃。
居第二位的中国有9亿网民，是美国的3倍。印度等新兴国家也在奋起直追，美国的份额在数年内可能下降至30%左右。同为西方阵营的欧盟实行《一般数据保护条例》，对垄断全世界个人信息的GAFA进行牵制。以公正交易委员会为中心，日本也出现了追随动向。
文章称，管制新规究竟会产生什么影响，目前还不得而知。混沌局面在持续，不过，以数据为基础的竞争也将推动新势力的崛起。
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