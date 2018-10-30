美国人“十怕”之首：贪官

一项大学调查连续第四年发现，最让美国人害怕的莫过于贪官。查普曼大学称，
73.6%的美国人表示“害怕”或“非常害怕”政府腐败，超过了选单上的其他一切令人优惧之事。
但这不是让美国人夜不能寐的唯一事情。
与前几年相比，美国人对环境恶化越来越感到紧张。榜单前十怕当中，有五怕涉及环境，有江河湖海污染（第二怕），还有全球变暖和气候变化（第九怕）。
查普曼大学每年都会委托选取1190名美国成年人进行抽样调查，这些人须体现美
国的实际人口结构。按照要求，参与者把从网络恐怖主义到僵尸的大大小小潜在威胁让他们感到恐惧的程度进行排序。
虽然“贪官”一直高居榜首，但美国人对民选官员们感到忧惧的程度在上升：2016年，大约60%的人表示害怕或非常害怕政府腐败。如今，宣称怀有这种忧虑的人所占比例提高了将近14个百分点。研究人员发现，这折射出前10类的忧惧情绪总体上有所增强。2016年，只有一种忧惧（贪官）是半数以上美国人都怀有的。2018年，前十怕的每一个都让全国半数以上的人闻风丧胆。
江河湖海污染让61.6%的美国人胆战心惊，再往下最让美国人害怕的是饮用水污
染（60.7%）和将来钱不够用（57%）。排在第五位的是亲人病重（56.5%），紧随其后的是亲人死亡（56.4%）。空气污染排在第七（55.1%），其次是动植物灭绝（54.1%）以及全球变暖和气候变化（53.2%）。前十怕的最后一项是高额医疗费（52.9%）。
去年的前十怕当中，被挤出榜单的是对《美国医保法案》或称“特朗普医保法案”的担忧和对美国卷入又一场世界大战或朝鲜会动用核武器的恐惧。
从这份榜单的演变可以看出，越来越多的人对环境感到担忧。2016年没有一项与环境有关的忧虑进入前十怕。与此形成对比的是，2017年，美国人开始对水污染、饮用水质差、全球变暖和空气污染感到忧心忡忡。2018年，榜单上增添了动植物灭绝。
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