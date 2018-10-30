不再寻求连任德国总理 “默克尔时代”将结束

本周一，德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)确认，将不再需求连任德国总理，其同时将不再竞选其已经担任18年的基督教民主联盟(Christian Democratic Union)领导人职务。此前，默克尔所领导的基督教民主联盟在关键性的黑森州选举中惨败。
周一当地时间下午一点，默克尔在基民盟的新闻发布会上称，她在2021年总理任期结束后不会谋求任何政治职位。
“这是我担任总理的最后一个任期。”她说，我不会寻求作为基民盟议员的连任。在当前任期于2021年结束后，我不会谋求任何政治职位。”
受此消息影响，欧元兑美元走势动荡。
现年64岁的默克尔出人意料的转变标志着一个时代的结束。但是，默克尔将继续领导这个国家，届时，基民盟的另一位主席将有时间在下次选举前，努力在选民中树立人气。
但贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格•施米丁(Holger Schmieding)周一在一份报告中表示：“如果默克尔在基民盟选出新领导人(可能在12月7日)后继续担任总理，她将被视为跛脚鸭。”
“通过自愿放弃她在基民盟中的领导地位，默克尔可能试图阻止潜在继任者的挑战，（因为）如果挑战成功，继任者可能会取代默克尔成为总理。”
关键选举惨败
此前10月28日，在德国黑森州的选举中，默克尔所在的基民盟（CDU）遭遇惨败，虽然保住第一大党的位置，但选民流失严重，得票率从5年前的38.3%降到27.2%。这也是1966年以来，该党在该州最糟糕的选举结果。德国政府中的另一执政党社民党（SPD）同样在黑森大失血，得票率仅为19.6%，5年前上一届选举该党的得票率为30.7%。
黑森州是德国经济最发达的联邦州之一，欧元区金融中心法兰克福即位于该州。
而在两周前，在经济重地、保守派大本营巴伐利亚州州议会选举中，默克尔领导的基民盟在该州的姊妹党基社盟遭受1950年以来最大惨败，仅获37.2%选票，较上届选举下降10.4个百分点。
而社民党在巴伐利亚州选举中得票率仅为9.7%，下降10.9个百分点，而且在全国民意调查中落后于民粹主义的德国另类选择党（AfD）和绿党。
德国总理府部长Helge Braun将选举惨败归咎于，过去几个月里执政联盟的高层内讧。他对广播公司ARD表示：“过去几周的内斗肯定对黑森州选举没有帮助” ，“执政联盟现在将齐心协力，表明我们可以解决人们关心的问题”。
不只是是民粹主义的“浪潮”
分析人士说，随着选民对保守派越来越不抱幻想，许多人转向右翼的德国另类选择党(AfD)寻求答案，德国政府需要注意到德国政治正在发生的巨大转变。
Teneo Intelligence研究部副主任卡斯滕•尼克尔(Carsten Nickel)周日晚间在一份报告中表示:“默克尔在柏林摇摇欲坠的大联合政府面临的主要风险仍是社民党内部的内斗，但基民盟内部的动态同样会继续制造不确定性。”他补充说，由于两党都面临着来自左翼和右翼的威胁，他们被“拉向了两个方向”。
“然而，对这种政治变革的认识以前在两大政党内都非常有限。相反，部分社会民主党人将继续指责大联合政府是他们政党的症结所在;而基民盟中的很多人都认为，如果基民盟的形象更加保守以及对默克尔进行逐步替代，那么基民盟的得票率可能会再次接近40%。”
公开的民族主义和反移民倾向的德国新选择党(AfD)的崛起在整个德国都得到了反映，这对德国的自由派来说是一个令人担忧的趋势。随着德国移民的增加，该党越来越受欢迎，这被视为对默克尔移民政策的拒绝。
“德国政治的潜在动力是双重的，”尼克尔在报告中写道。
德国新选择党现在在所有16个州议会和联邦议院都有代表。周日的选举结果是德国新选择党在德国政党体系中确立自身地位的最新证据。
继承者
默克尔宣布不谋求连任也拉开了基民盟的接班人争夺战。
市场分析称，可能的竞争者包括卫生部长延斯·斯帕恩(Jens Spahn)，她曾公开批评默克尔的难民开放政策，并得到基民盟的社会保守派的支持;财政鹰派人士拉尔夫•布林克豪斯也是有力争夺者，其之前出人意料地夺取了默克尔长期担任的议会党团领导人的职务;而默克尔亲手挑选的党总书记安妮格雷特•克拉普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)则被认为是她最有可能的继任者。
另外两名州长阿明·拉斯切特(Armin Laschet)和丹尼尔·格瑟尔(Daniel Guenther)在最近领导基民盟在地方选举中获胜后，也成为举足轻重的人物。
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