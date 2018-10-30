美商务部限制美企向福建晋华出口 具体理由曝光

美国商务部近日表示，将限制半导体商对福建省晋华集成电路有限公司进行产品出口，并给出了相关理由。
英国路透社10月29日报道，美国政府在与中国的贸易和技术争端中开辟了一条新战线。10月29日，特朗普（Donald Trump）政府采取行动，切断美国对一家中国政府支持的半导体制造商的零部件、软件和技术产品出口。
美国商务部表示，已经把福建省晋华集成电路有限公司列入限制美国产品、软件和技术出口的“实体名单”，理由是该公司生产新的记忆体芯片的能力将威胁到美国军用系统芯片供应商的生存能力，对美国构成“重大风险”。
美国商务部在一则声明中表示，福建晋华“参与与美国国家利益相悖的活动，构成了重大风险”。
报道称，针对福建晋华的行动可能会引发中美之间新的紧张关系，因为该公司是旨在发展高新技术产业的“中国制造2025”计划中的核心企业。
根据福建省晋华集成电路有限公司网站介绍，该公司是由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资设立的先进集成电路生产企业。公司称，其“已纳入中国‘十三五’集成电路重大生产力布局规划。
报道称，福建晋华与特朗普政府对中国有系统地窃取并强迫美国企业进行技术转让的指控有关。该公司与台湾联华电子开展技术合作，投资56.5亿美元，在福建省晋江市建设12寸内存芯片厂生产线，开发先进存储器技术和制程工艺，并开展相关产品的制造和销售。
2017年12月，美国记忆体晶片生产商美光指控福建晋华与台湾合作伙伴联华电子透过被挖走的员工窃取美光芯片设计，该案件仍在加州法院审理中。
联电在中国一家法院提起反诉，指控美光侵犯其专利，导致法院于7月发布临时禁令，禁止美光在中国市场销售26种半导体产品。
目前尚不清楚美国商务部的行动将对福建晋华的运营产生何种影响。 美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在一份声明中指出，这家中国公司的新工厂可能得益于“原产美国的科技”，而该公司增产将威胁到美国芯片制造商的长期生存能力。
“当外国公司从事与我们的国家安全利益相悖的活动时，我们将采取强有力的行动来保护我们的国家安全。”罗斯表示，“将晋华列入实体名单将限制其威胁我们军事系统关键部件供应链的能力。” （多维新闻）
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