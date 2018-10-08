韩媒：孟宏伟恐涉嫌极其严重犯罪 中国不惜毁掉形象

韩国《中央日报》10月8日报道，中国公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受中国国家监委监察调查，之后国际刑警组织在推特（Twitter）上发表声明称：“今天，10月7日星期日，位于法国里昂的国际刑警组织总秘书处收到国际刑警组织主席孟宏伟先生的辞呈，立即生效。”
报道称，9月下旬，孟宏伟回国后就不知去向。
国际刑警组织在中国方面公布孟宏伟接受调查的消息后，对外公布了孟宏伟辞职的消息，但并未提及孟宏伟辞职的具体原因。9月25日，孟宏伟回国后就与家人切断了联系，有消息称孟宏伟被中国公安带到了某处接受调查。
2016年11月4日就任国际刑警组织主席的孟宏伟被指是时任中国公安部部长周永康擢升提拔的亲信之一，有猜测称，此次孟宏伟被调查可能与周永康的腐败案件有关。
韩国《文化日报》10月8日报道称，中国官方并没有给出孟宏伟接受调查的具体原因，围绕孟宏伟的“权力斗争牺牲”疑惑日益扩大，无论是中国企业高管、明星，在中国大众面前突然消失，之后再公布被中国公安机关关押的事实，现在这样的事情又在中国上演，引来国际社会犀利的目光。
报道称，中国黑龙江出身的孟宏伟主要在中国的公安机关工作，有消息称孟宏伟是因为腐败问题被调查，但孟宏伟的另一个身份还是国际刑警组织的主席，中国方面对他采取超越法律之上的调查方式必然会引来国际社会的批评，更会损害中国的形象，但中国不惜采用这种方法，有可能是因为孟宏伟涉嫌非常严重的犯罪。（多维新闻）
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