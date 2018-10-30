美专家分析：这三大风险或将引发新金融危机

加拿大《环球邮报》刊载文章《会导致全球下一场金融危机的三件事》，文章认为，今天的股市暴跌和美国中期选举前的“炸弹包裹”，都是十年金融危机的遗产。
文章称，股价之所以脆弱，是因为各国央行正在撤消它们在危机期间为使经济恢复健康而实行的极低利率。与此同时，政治极端主义在许多国家大行其道，因为中产阶级家庭认为，被危机搞得心神不宁的决策者对银行的担忧远多于对普通人的担忧。
任何想思考这两个主题如何交织在一起的人都应该读一读《崩溃》，今年夏天出版的这本书对十年金融灾难进行了深入透彻的研究。该书作者、美国哥伦比亚大学历史学教授亚当·图泽研究了2008年的全球危机和几年后撼动欧元区的希腊危机。他展示了这些金融危机的影响如何仍在市场和政治中蔓延。
图泽在最近一次采访中明确表示，仍然有很多值得担忧的理由。图泽指出了三个特别令人关切的领域。
第一个风险是，美国的常规衰退可能会对一个长期享受超低利率的经济体造成更广泛的影响。
文章称，虽然尚不清楚风险最集中在哪些领域，“在危机已经到来之前，这永远不会很明显”，但一个可能的领域是繁荣的高收益企业债市场。这些债务——主要是企业发行的垃圾债券——增长迅速。如果随着利率上升、经济疲软而违约现象激增，由此造成的损失可能会使持有债务的机构的资产负债表出现漏洞。
不过，就目前而言，图泽认为这种危险是有限的。在某种程度上，这些贷款并不集中于脆弱的银行，最有可能出现的结果是类似于互联网泡沫破裂后相对温和的衰退，而不是2008年的全球危机。
文章称，在他看来，更紧迫的问题是围绕欧洲政府债务的高风险博弈。意大利坚持通过巨额赤字来增加政府开支，这是在试探欧元区财政稳定条例的界限。如果债券评级机构在未来几个月继续下调意大利债务的信用评级，那么偿还债务的成本可能上升到已经负债累累的意大利政府无法实际维持的水平。
文章称，这可能导致恶性循环，潜在贷方突然要求高得多的利率，从而使意大利的财政状况从令人担忧变成可怕。如果贷方开始怀疑整个欧元区的金融结构，问题可能会迅速蔓延到意大利以外的国家。他说：“这可能需要6个月时间。”
第三个令人担忧的领域是新兴市场。他说，近年来，“新兴市场的资产负债表因为美元令人难以置信的廉价而变形了”。随着美元变得更加昂贵，无论是从货币价值还是高利率来看，连锁反应都将是巨大的。
然而，他未必是对世界前景持悲观态度的人。他说，这将在很大程度上取决于领导人和机构如何应对正在积累的压力。巧妙的管理和密切的国际合作可能会减轻甚至消除今天的许多显而易见的问题。
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