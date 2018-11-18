中美贸易战 花旗：逾半亚洲厂区调整供应链

花旗集团10月向64个亚洲区内最大贸易客户进行调查，有近3/4预计中美贸易战局势将持续超过1年，逾半数客户为应对贸易战影响，已调整供应链，包括计划转移生产地或投资新的生产基地。
香港明报引述花旗调查结果显示，近3/4的受访者预计中美贸易紧张局势将持续超过1年。半数参与调查的客户表示，其供应链已经受到影响；其余半数预期影响会在未来一年浮现。
报导指出，受访者是花旗在亚洲区最主要的贸易客户，主要来自亚洲、欧洲、中东及美洲。
调查又显示，逾半客户已调整供应链以应对贸易紧张局势，当中包括计划转移生产地点或投资新的生产基地，并考虑透过供货商制定完整的采购策略。
根据报导，多家工业股近期已透露因中美贸易战而调整生产线，包括鸿腾精密科技前日称将加快完成越南的扩厂计划、伟易达也表示会向客户提供改至马来西亚厂房生产的应变方案、家具生产商敏华控股拟每月逐步转移5%订单量到越南生产。
日本经济新闻先前也报导，苹果公司（Apple）无线耳机AirPods的制造商歌尔声学（GoerTek）计划将AirPods生产线由中国迁往越南。
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