日本给“慰安妇”基金掏的10亿 韩国政府不考虑还

昨天（ 21 日），韩国政府正式宣布，解散为解决 “ 慰安妇 ” 问题设立的 “ 和解与治愈基金会 ” 。消息一出，如何处置日方为基金会提供的 10 亿日元，就成了关注的焦点。

今天（ 22 日），韩联社说，目前韩国政府不考虑归还这笔钱，因为这会被日方视为韩方撕毁 2015 年签署的《韩日慰安妇问题协议》。可能会考虑转赠国际女权运动组织等选项。

韩国外长康京和当天表示，基金会的剩余基金和 10 亿日元要（与日本）协商处置，正在考虑各种选项。可能出于多种目的去一次（日本），不过尚未确定日程。她还说 “ 最好不要应对过当 ” 。





2015 年 12 月朴槿惠政府时期，韩日就 “ 慰安妇 ” 问题达成协议，内容包括日方出资、由韩方组建 “ 慰安妇 ” 援助基金会，以 “ 一劳永逸 ” 地了结两国间这一长期存在的争议。

截至目前，基金会已经向 34 名在世和 58 名已经去世的 “ 慰安妇 ” 受害人，共计发放 44 亿韩元的 “ 治愈金 ” 。





不过，基金会的成立引发韩国民众抗议。他们拒绝 “ 被治愈 ” ，要求日本政府就强征 “ 慰安妇 ” 正式道歉并予以法律赔偿。

今年

9

月

25

日，文在寅在纽约与安倍晋三会晤。文在寅表示，在受害慰安妇和韩国人民的反对下，

“

和解与治愈基金会

”

濒临枯死，无法正常发挥作用，需要发挥智慧妥善结尾。这番话被解读为，文在寅委婉表达不久后解散基金会的意向。

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