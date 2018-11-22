日本给“慰安妇”基金掏的10亿 韩国政府不考虑还

昨天（21日），韩国政府正式宣布，解散为解决“慰安妇”问题设立的“和解与治愈基金会”。消息一出，如何处置日方为基金会提供的10亿日元，就成了关注的焦点。
今天（22日），韩联社说，目前韩国政府不考虑归还这笔钱，因为这会被日方视为韩方撕毁2015年签署的《韩日慰安妇问题协议》。可能会考虑转赠国际女权运动组织等选项。
韩国外长康京和当天表示，基金会的剩余基金和10亿日元要（与日本）协商处置，正在考虑各种选项。可能出于多种目的去一次（日本），不过尚未确定日程。她还说“最好不要应对过当”。
2015年12月朴槿惠政府时期，韩日就“慰安妇”问题达成协议，内容包括日方出资、由韩方组建“慰安妇”援助基金会，以“一劳永逸”地了结两国间这一长期存在的争议。
截至目前，基金会已经向34名在世和58名已经去世的“慰安妇”受害人，共计发放44亿韩元的“治愈金”。
不过，基金会的成立引发韩国民众抗议。他们拒绝“被治愈”，要求日本政府就强征“慰安妇”正式道歉并予以法律赔偿。
今年9月25日，文在寅在纽约与安倍晋三会晤。文在寅表示，在受害慰安妇和韩国人民的反对下，“和解与治愈基金会”濒临枯死，无法正常发挥作用，需要发挥智慧妥善结尾。这番话被解读为，文在寅委婉表达不久后解散基金会的意向。
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