特朗普与联邦首席大法官掀口水战 奥巴马“躺枪”

据美国有线电视新闻网（ CNN ），美国联邦最高法院首席大法官约翰 · 罗伯茨谴责总统特朗普批评美国第九巡回上诉法院后，特朗普当地时间 23 日予以反击。

特朗普 21 日称， “ 每个案子都由第九巡回法院裁定，这是不合适的 ” 。他说： “ 这是 ‘ 奥巴马法官 ’ 。 ” 此前，特朗普发出行政令，拒绝非法从墨西哥进入美国的移民申请庇护。第九巡回法院下级法院、加州北方区法院法官乔恩 · 蒂格 19 日暂时否决 “ 庇护申请限制令 ” 生效。

第九巡回法院还曾否决特朗普旅行范围禁令，允许大家庭难民成员中的祖父母及其他特定范畴的难民，在不受旅行禁令限制的前提下进入美国。特朗普曾多次批评第九巡回法院。

“ 奥巴马法官 ” 的说法激怒了罗伯茨。 “ 我们没有奥巴马法官、特朗普法官、布什法官和克林顿法官， ” 罗伯茨说。 “ 我们有的是一群非常敬业的法官，他们在尽全力确保平等上诉权利。我们都应该感谢独立司法机构。 ”

“ 不好意思，大法官约翰 · 罗伯茨，你们确实有 ‘ 奥巴马法官 ’ ， ” 特朗普 23 日在推特上说。 “ 他们的观点与保障国家安全的人有很大不同。 ”

“ 如果第九巡回法院是 ‘ 独立司法机构 ’ 的话，那就太好了，但为何有如此多（针对边境与安全）的案件在该法院提起诉讼，然后又被推翻了呢？ ” 特朗普说。 “ 请仔细研究案件数量，他们（多得）令人震惊！我们需要保障与安全，但该法院的裁定让我们变得不安全！这非常危险，而且太不明智了！ ”

第九巡回法院是美国

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个联邦上诉法院之一。在上任数月后，特朗普就曾表示要解散美国西部多个地区的巡回法院，包括加利福尼亚、亚利桑那等关键边境州和关岛。

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