李克强：贸易如果不公正不公平，也是不可能持续的

新加坡11月13日电，当地时间11月13日上午，国务院总理李克强在“新加坡讲座”发表《在开放融通中共创共享繁荣》的主旨演讲并回答现场提问。新加坡总理李显龙出席，副总理张志贤主持。
李克强表示，当前中新关系稳步前行，务实合作持续深入推进。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问，两国建立与时俱进的全方位合作伙伴关系。中国改革开放40年来，新加坡各界广泛参与了这一进程，并同中国实现了互利共赢。我此访就是要同新方一道总结经验、凝聚共识、深化合作，推动中新关系迈上新台阶。
李克强指出，当前国际政治经济形势错综复杂，不确定因素增多。回顾二战结束70多年来，世界和平总体得到维持，贫困人口持续减少，这得益于多边主义、以规则为基础的国际秩序和自由贸易。当前形势下，要坚定奉行多边主义原则，坚持相互尊重、互利合作、大小国家一律平等的原则，坚持世界上的事情由大家商量着办，通过和平协商化解矛盾分歧。中方主张自由贸易，也支持贸易的公正公平，自由是公平贸易的前提，而贸易如果不公正不公平，也是不可能持续的。对全球化进程和自由贸易出现的问题，应以发展的眼光去看待，以推进改革的方式去解决，但不能违背多边主义和自由贸易的基本规则，更不能另起炉灶。人类文明发展的方向是明确的，虽历经风雨考验，但只要携手努力，就一定能够共克时艰。
李克强强调，我此次来新加坡还将出席东亚合作领导人系列会议，进一步推动中国和东盟关系的发展。“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，是按照世贸组织规则达成自贸协定，有利于地区国家推进区域经济一体化。今年RCEP谈判已取得实质性进展。中方将采取互利、灵活的态度同各方继续推进谈判。希望各方共同努力，在2019年结束谈判，达成全面、现代、高水平、互利的协定。东亚合作离不开和平稳定的环境。当前南海局势趋稳趋缓，中方愿与东盟各国共同努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致基础上，争取未来3年完成“南海行为准则”（COC）磋商，助力地区和平与发展。
李克强指出，中国将坚定不移走和平发展道路，坚持与邻为善、以邻为伴，秉持亲诚惠容理念推进同地区国家的关系。中国改革开放40年来取得的发展成就，是中国人民筚路蓝缕、千辛万苦干出来的。今后中国改革的力度只会越来越强、开放的大门只会越开越大。欢迎新加坡及东盟各国企业抓住机遇，加大对华投资力度。面向未来，中国愿与新加坡携手合作，推动共建“一带一路”，打造互联互通、金融支撑、三方合作等平台，促进中新、中国－东盟关系与合作持续向前发展，为促进亚洲与世界的和平、稳定与繁荣作出新贡献。
李克强还回答了现场嘉宾关于中新关系、创新合作、中美关系、中国－东盟合作等提问。来自新加坡各界、外国驻新使节500余人对李克强演讲多次报以热烈掌声。此次“新加坡讲座”由尤索夫伊萨东南亚研究所主办，“通商中国”协办。国务委员兼国务院秘书长肖捷出席活动。（新华社文，路透社图）
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