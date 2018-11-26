华领馆遇袭案 巴警锁定13疑犯

中国驻巴基斯坦卡拉奇领事馆周五发生的遇袭事件调查取得新进展。巴基斯坦警方昨日透露，已经锁定了13名疑犯，这些人是隶属“俾路支解放军”。巴方调查指袭击是在印度调查分析局的协助下进行的，目的是试图打击中巴两国之间的外交及经济关系。
据巴基斯坦《黎明报》引述巴反恐部门的调查报告指，分离主义组织“俾路支解放军”的流亡头目哈比亚尔·马里（Harbiyar Marri），被认为是整个袭击事件的策划者，此外还有12名隶属于该组织的助手被怀疑与事件有关。报告称袭击中国领馆的3名非法武装分子作案期间一直与这些人保持联络。巴基斯坦警方还在3名武装分子的身上发现了“俾路支解放军”的旗帜。
指印度调查分析局协助袭击
巴基斯坦警方官员指出，袭击是在印度调查分析局（RESEARCH AND ANALYSIS WING，简称RAW）的协助下进行的，目的是试图打击中巴两国之间的外交及经济关系。资料显示，印度调查分析局于1968年成立，主要通过谍报和侦察等手段执行对外情报任务，搜集整理对方的政治、军事、经济、宗教等情报，同时具有策反、颠覆和一定的反间谍任务。
反恐部门官员拉贾·奥马尔·哈塔布24日发布袭击细节，一名武装分子被警方击中腹部后躲藏在附近一栋平房后因失血过多死亡。另外两名同伙则持手榴弹，试图闯入中国驻巴基斯坦卡拉奇领事馆办理签证的接待室，当时接待处至少有9人。
一名妇女迅速关上了接待室的门，还有一名警卫关上了主要的装甲门。疑犯为了突破装甲门，甚至试图使用C-4炸药，但被警方击毙。不过疑犯投掷的手榴弹炸毁了两辆警车，三辆停在领馆外的车起火。事件造成两名巴基斯坦员警殉职，另有一对来自奎达市、办理签证的父子也不幸遇难。（明报）
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