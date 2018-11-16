爱因斯坦亲笔信3.2万美元成交 信中成功预言德国

据美国电视广播网哥伦比亚广播公司（ CBS News ）报道，以色列时间 11 月 13 日，耶路撒冷 Kedem 拍卖行对物理学家爱因斯坦一封 1922 年的亲笔信进行拍卖。最终，该信以 3.2 万美元成交。拍卖行表示，最终成交价比预期高出了约两倍。





据悉，这份信是爱因斯坦生前写给胞妹玛丽亚的亲笔信。信中提到，他刚逃出柏林并躲在德国北部。因为他的德国犹太裔好友，时任外交部长的拉特瑙（ Walther Rathenau ）刚被右翼极端主义分子暗杀，德国警方警告爱因斯坦可能随时有生命危险，要他尽快离开柏林。

“ 现在没有人能够找到我，他们都以为我消失了。 ” 爱因斯坦在信中写道。

尽管，目前尚无法知道当时爱因斯坦具体藏身在德国哪个城市。但是，藏匿在某处的爱因斯坦显然依旧难逃当时笼罩在整个德国的反犹太主义的恐怖氛围。

“ 这里简直是经济和政治的黑暗时代，我很高兴半年后我就要离开这里了。 ” 他预言犹太人在德国的未来将十分黯淡。

“ 令人惊奇的是，这封信成功预言了 10 年后的德国，十年！ ” 拍卖行的创立者之一 Meron Eren 这样说道。

因为那时，离纳粹完全掌控德国还有 11 年，希特勒尚未统治德国。





爱因斯坦写这封信后 1 年，纳粹在德国慕尼黑发动了第一次政变 “ 啤酒馆暴动 ” ，该政变以失败结束。 1933 年希特勒掌权后，爱因斯坦放弃了德国公民身份，随后在美国长期定居，直到 1955 年去世。

据报道，这封信是一位不愿意透露姓名的收藏家提供给拍卖行的。而卖家在欧洲极右翼势力大举卷土重来的时间节点选择将其拍卖，似乎也别有意涵。

买家的身份目前尚不得而知。

Twitter

sgnypost





