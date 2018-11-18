中国人工智能产业 去年投资热今年速冷

外媒报导，相比于2017年中国官方大展雄心提出人工智能（AI）理论和产值的发展目标，今年这个产业的投资大幅减少，尖端技术依然无法突破，且企业估值迅速降低。
中国国务院去年7月发布《新一代人工智能发展规划的通知》，目标是到2025年，中国人工智能的理论和技术达到世界领先水平，实现人工智能核心产业规模达人民币4000亿元，带动相关产业规模超5万亿元；到2030年，中国要占据全球人工智能制高点，核心产业规模达1万亿元，带动相关产业规模超10万亿元。
英国金融时报报导，官方上述规划，让风险投资者纷纷提高了企业估值，相关炒作和投资白热化，这些在今年则出现了逆转。
根据ABI研究中心的资料，去年中国在私人部门投资方面超过了美国，吸引资金接近50亿美元，但今年前6个月投资仅为16亿美元，还不到美国的1/3。
报导指出，一般性用途的人工智能应用已经解决，但行业应用还没有真的发展，因为后者的算法更难、更需要专业知识背景。
中国科技行业投资者启明创投的主管合伙人梁颖宇认为，已经有点「投资过度」，很多公司对自己的能力过度承诺。
另一家天使投资者真格基金的执行长兼合伙人方爱之说，目前没有看到太多有创新力的新人工智能初创公司。
报导也引述创新工场创办人李开复说，一家拥有5名来自百度或谷歌工程师的公司，9个月前可能估值可到1.1亿美元，现在是6000万到8000万美元，接下来还会跌到5000万美元以下。
报导指出，中国人工智能领域落后最多而必须仰赖外界的是计算能力，因此华为、百度和阿里巴巴都努力研发自己的人工智能芯片。
目前，中国大部分人工智能产品所采用的芯片都来自高通（Qualcomm）或辉达（Nvidia）等美国芯片制造商，软件也主要来自海外。
对于中国人工智能领域面临的挑战，ABI研究中心主管分析师 Lian Jye Su说，各行业需要与科技公司合作研发特定的人工智能技术，同时科技公司需要提高处理能力，初创企业应该更加脚踏实地。但即使实现了这些，行业发展也将变慢，投资回报降低，收回投资的时间变长。
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