日本《每日新闻》：民进党恐输掉2020总统大选

九合一大选民进党惨败，日媒《每日新闻》分析指出，蔡政府执政后首次大型选举惨败，蔡英文辞去民进党主席，造成民怨四起的原因，恐与台湾长期低薪有关。
日本《每日新闻》以"民进党在『圣地』败北，蔡政府的支持者失望"为题，指民进党大溃败，蔡辞党主席，将让下届总统大选的动向变得难以预测，该评论认为民进党恐输掉2020总统大选。
文中提到，民进党在1998年就执政高雄，是民进党的"圣地"，不料此次输掉高雄，对民进党是一大打击，其他县市也都大惨败，主因恐和职场长期低薪、年轻失业率有关。
分析指出，台湾因为职场长期低薪，台湾民众早已对政府相当不满；台湾总失业率虽仅3.76%，但20~24岁年轻人的失业率却高达12.29%。来自高雄三民区的38岁英文补习业者许婉真感叹，"对蔡政权有期待，但景气完全没有好转"。
报导也点出两岸关系是蔡政权的弱点，虽然民进党在选战中提醒，假新闻干预台湾选举等问题，但未能借此挽回劣势。反观国民党在韩国瑜的人气带领下，从11月起支持率起死回生。
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