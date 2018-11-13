印飞行员欲“醉驾”民航客机被拦下 乘客大呼后怕

喝酒不开车，这是人们熟知的安全常识。没想到，印度航空公司的一名飞行员更离谱，差点“醉驾”民航客机，乘客大呼后怕。
据“印度斯坦时报”报道，上周日（11日）下午，印度航空公司一名56岁飞行员欲驾驶客机从新德里国际机场飞往伦敦，就在起飞前的几分钟，他被紧急拦下，原因令人无语。原来，飞行前的身体检查结果显示，这名飞行员处于醉酒状态，根本无法驾驶客机。
印度航空公司官员称，“AI 111”号航班原计划于11日下午2点45分起飞，不过，客机驾驶员却被检出血液酒精含量超标。根据国际民用航空组织对安全飞行的规定，飞行员血液酒精含量必须是“0”，而涉事飞行员的血液酒精含量为007%。印度航空公司发现测试结果后，不得不紧急安排另一名飞行员驾驶客机。
官员表示，涉事飞行员同时兼任印度航空公司的飞行运营主管，事发后，印度航空公司决定暂停他的飞行执照3年。
印媒称，该飞行员已经不是首次违规了，去年1月19日，这名飞行员在驾驶一班由新德里到班加罗尔的客机前，逃过了酒精测试，到达目的地后，仍然没有按照要求接受测试。飞行员工会还曾指控其恐吓医生、违反航空规则。
印度民航部门随后表示，对这起危害公众安全的事件“零容忍”，要求印度航空立刻按照规则采取行动。
日本也曾发生过一起类似事件。近日，日本航空公司一名副机长在起飞前因酒精浓度超标，遭英国警方扣留，无法登机。日本航空于11月1日就事件公开致歉。
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