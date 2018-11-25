丁守中质疑中选会放水 提选举无效诉讼

台北市长选举开票从24日下午4时到25日凌晨2时许，中国国民党台北市长候选人丁守中以3254票落败，但他质疑中选会放水、绿白合作操作弃保，投、开票过程疑点重重，要提选举无效诉讼。
台北市长选情陷胶着，开票超过10小时，台北市长柯文哲以58万820票惊险连任，丁守中则以57万7566票居次落选。
丁守中约于25日凌晨2时30分许在幕僚陪同下，向竞选总部支持民众宣布，选举过程中，从投票到开票有太多重大违法，台北市也是全台唯一被操作弃保的选举区。
他说，台北市一边开票、一边投票，直到24日晚间7时46分才投完票，且直到25日凌晨2时许才开完票。台北市人口少于新北市，甚至连台北市议员的票都开完，台北市长的票却还没开出，过程中存在重大违法和太多疑点。
“强烈质疑中央选委会和台北市选委会合谋、放水，让弃保发生”，丁守中表示，会请律师团立即提选举无效诉讼，这种违法情况产生出的市长也无合法性和尊严，应由司法判定。
“我不会承认这个选举结果”，丁守中表示，从未有选举过程中存在如此多违法，强烈质疑绿白合作操作弃保，是中选会刻意放水，他要对57万支持者和台湾民主政治有交代。
丁守中委任律师叶庆元表示，很快就会向法院声请查封所有票匦，并要求验票，查清楚选举结果，不能输得不明不白。
在场支持者高喊“丁守中加油”、“选举无效”等口号，但丁守中阵营请民众先返家休息。（中央社）
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