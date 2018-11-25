纽约时报：北京恐与蓝县市长对话，进一步孤立蔡政府

九合一选举结果揭晓，民进党地方执政版图大幅萎缩。纽约时报与华尔街日报分析，总统蔡英文争取连任可能遭遇强力竞争对手挑战，紧绷的两岸关系也许会在选后出现变化。
纽时报导，台湾县市长地位和美国州长类似，在北京拒绝和蔡总统接触的情况下，国民党籍县市长成为和北京对话的潜在人选，北京可能利用他们进一步孤立蔡总统，增加中国对台湾政坛的影响力。
华尔街日报报导，民进党这次选举遭遇重大挫败，两岸关系可能产生“重大变化”。部分观察家表示，蔡总统一直无法让北京相信民进党没有朝“渐进台独”方向迈进，九合一选举结果也许能让北京对台采取静观其变的策略。
淡江大学国际事务与战略研究所助理教授黄介正选前表示，台湾民意已明显转向，“北京可以等到2020年大选结束”。
九合一选举24日投票，22县市蓝绿执政版图消长，中国国民党从原本执政6县市成长为15县市，民主进步党从原来的13县市减少到6县市。至于台北市长选举，无党籍的柯文哲以些微差距连任成功，国民党籍候选人丁守中宣布将提出选举无效诉讼。
纽时报导形容，民进党在地方选举遭遇“令人震惊”挫败，台湾政治版图洗牌，选民以选票表达对民进党的不满，国民党则获得新生机，蔡总统在14个月后登场的总统大选可能面对“强力竞争对手”。
选情明朗后，蔡总统在记者会上宣布辞去民进党主席，报导提到，蔡总统连任路上可能会在争取党内提名阶段遭遇挑战。
国民党籍市长候选人在新北、台中、高雄3大直辖市胜出，报导说，对民进党而言，丢掉执政20年且被视为深绿票仓的高雄“格外痛苦”。根据计票结果，代表国民党的韩国瑜以约15万票差距击败民进党的陈其迈，当选高雄市长。
纽时表示，韩国瑜是九合一选战焦点所在，他以带有民粹色彩和偶尔“政治不正确”的风格坐拥名人光环。选前倒数几周，韩国瑜挟着高人气巡回全台，为其他国民党籍候选人站台，可能在好几个选情胶着的地区发挥关键作用。
华尔街日报提到，民进党遭遇至少10年来最严重选战挫败，根据观察家和选民说法，台湾民众主要不满政府处理经济的表现、其他民生议题以及两岸关系。纽时报导说，除了两岸关系，台湾选民还关注薪资成长停滞、南部空气污染严重等国内议题。
在公投方面，纽时报导提到，LGBT（男女同志、双性恋、跨性别者）平权运动遭遇重大挫折，台湾多数选民反对同性婚姻，不支持国中及小学实施性别平等教育，台湾可能因此另立专法保障同性婚姻，而非享有和异性婚姻同等的法律地位。
华尔街日报报导，台湾选民反对以“台湾”为名参加2020年东京奥运等国际运动赛事，由于北京反对国际赛事出现“台湾”名称，但接受“中华台北”的妥协称呼，这项公投结果可能令北京满意。
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