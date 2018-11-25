台湾九合一选举 外媒：民进党大败

来自中国的政经压力逐渐增加之际，被视为对总统蔡英文公投的九合一地方选举今天举行，执政党民主进步党惨败，原有的13县市只守住6县市。国际媒体报导，民进党遭逢重大挫败。
美联社与路透社等国际媒体的报导中，均以“大败”（major defeat）形容民进党在九合一选举的表现，并提及蔡英文辞去民进党主席一职，行政院长赖清德也宣布请辞。
报导说，今天的县市长选举和数以千计地方公职人员席次改选，对执政2年的蔡英文政府是个关键考验。北京严词抨击她拒绝承认台湾是中国的一部分。
报导指出，在执政已20年的高雄市市长选举，民进党败给国民党。台中市长选举，国民党也击败民进党。
报导提到，今天的县市长、县市议员及基层选举，对于蔡英文而言是期中考验，她不仅面临国内改革的冲击，还有台湾与中国关系恶化的忧虑。
民进党原来的13席县市长锐减至6席，约占人口7成的6个直辖市当中，原本拥有的4都失掉2都。日本产经新闻说，执政党大败，蔡政府势必被追究责任，影响蔡英文连任之路。
综合国际媒体对民进党这次九合一败选因素的分析，经济成长、就业、年金改革是这次选举的关键议题。
此外，国民党把这次地方选举定义成蔡英文的不信任投票，誓言促进与中国的和平关系并改善经济。尽管国内生产总值（GDP）成长，蔡英文的年金与劳动政策改革却不受欢迎，部分选民抱怨并未受惠，薪资依旧停滞不前，物价高涨。
报导说，有些人也把生意变差归咎于两岸关系紧张，包括那些传统上投票支持民进党的渔会等地方组织。
路透社则表示，选举前夕，蔡英文和政府当局一再表示，中国设法透过“政治霸凌”和“假新闻”来影响台湾选举结果，但北京当局否认这些指控。
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