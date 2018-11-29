中国欢迎更多台湾县市和大陆城市交流合作

中国涉台事务的官员表示,在 “九二共识”的政治基础上,中国欢迎同台湾县市参与的两岸城市交流合作。
中国国台办发言人马晓光星期三在例行记者会上说，“九二共识”是两岸关系和平发展的政治基础，两岸关系好，台湾才会好。他说，“我们欢迎包括高雄在内的台湾更多县市参与两岸城市交流合作，共同增进两岸同胞的亲情和福祉”。这是中国在台湾上星期六举行的 “九合一”县市长选举后第一次就两岸关系发表评论。
台湾国民党候选人韩国瑜在上星期六的“九合一”选举中赢得了民进党主政20年的高雄市长。他将于12月25日就任高雄市长。
选举之前，韩国瑜表示认同“九二共识”，提出要把高雄的农产品推销出去，振兴高雄的旅游观光业，让高雄人民发大财。韩国瑜这种“接地气”的亲民施政理念，赢得了包括泛绿选民的支持，以超过10万选票战胜民进党候选人陈其迈。
马晓光说，迄今为止已经有20个省区市的49个地方推出了“惠台31条”的具体落地措施，不少措施富有地方特色。他呼吁，两岸同胞扩大人员往来，深化经贸交往，加强文化等各领域交流。他说，民进党政府为两岸交流合作“设置的障碍，越早排除，台湾同胞获益就越大”。
2016年，主张台湾独立的民进党赢得大选，全面执政。蔡英文政府不承认“九二共识”，两岸关系发展陷入僵局。由于来台陆客人数骤减，各县市的旅游观光业遭受重创，业者怨声载道。此外，蔡英文政府的一些改革政策在推行过程中，也伤害到一些人民的切身利益。因此，在这次被认为是对蔡英文政府“期中考”的 “九合一”选举中，选民用他们手中的选票表达对蔡英文政府的不满，导致民进党大败。
中国国台办发言人马晓光在评论蔡英文对选举结果负责，辞去民进党党主席时表示，“民进党当局应该深切检讨，正视台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展‘红利’”，“民进党及其当局只有放弃‘台独’立场，认同‘九二共识’，才能在两岸关系中找到出路。”
在回答台湾“九合一”选举对两岸关系将会产生什么影响时，马晓光说，中国的对台方针政策是一贯的、明确的，那就是继续坚持体现一个中国原则的“九二共识”、反对“台独”。他说，要扩大和深化两岸交流合作，为两岸同胞谋福祉，同台湾同胞分享大陆发展机遇和成果，让台湾同胞获得更多实实在在的好处。
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