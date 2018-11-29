五角大楼证实两艘美舰经过台湾海峡

两艘美国军舰星期三通过台湾海峡。就在上星期六，台湾举行了被称为 “ 九合一 ” 的地方选举。

美国国防部亚太事务发言人，海军陆战队中校罗根 (Christopher Logan) 向美国之音证实，美国导弹驱逐舰 “ 斯托克代尔 ” 号 (USS Stockdale, DDG 106) 和补给舰 “ 佩科斯 ” 号 (T-OA-197)11 月 28 日 “ 例行性经过台湾海峡 ” ，此举符合国际法规范。





罗根中校在给美国之音的声明中说，这两艘军舰经过台湾海峡， “ 体现美国致力于一个自由开放印太地区的承诺，美国海军将持续在任何国际法允许的地方飞行、航行和活动。 ”





台湾国防部也在当地时间 28 日晚上 10 点发布声明说，美国战舰与补给舰各一艘，当天上午从台湾东北部海域进入台湾海峡向西南航行，在晚间脱离台湾海峡， “ 属例行性通过台湾海峡国际水域 ” 。





台湾国防部的声明说，美国航舰经过台湾周边海域期间，台湾军方都 “ 依规定全程掌握与应对，有能力维护海疆、领空安全及确保区域和平、稳定 ” 。





近几个月来，美国海军数度航经台湾海峡，中国政府表示不满，并向美方表达关切。不过美国国防部说，美国军舰在东中国海和南中国海之间航行时经过台湾海峡已行之有年。





10 月中，美国海军导弹驱逐舰 “ 科蒂斯 · 威尔伯 ”(USS Curtis Wilbur) 号和导弹巡洋舰 “ 安提坦 ” 号（ USS Antietam ）从台湾南部海域向北航行经过台湾海峡， 7 月，美国两艘导弹驱逐舰 “ 马斯汀 ” 号 (USS Mustin) 及 “ 本福德 ” 号 (USS Benfold) 也从台湾南部海域航经台湾海峡向东北方航行。





中国外交部发言人华春莹 10 月 23 日曾就美舰通过台湾海峡一事说，中国密切关注并全程掌握美国军舰通过台湾海峡情况，并已就此向美方表达关切。她说，台湾问题事关中国主权和领土完整，希望美国恪守一个中国原则及美中三个联合公报，慎重妥善处理涉台问题，以免损及中美关系和台海和平稳定

。

上星期六，台湾举行了被称为

“

九合一

”

的地方选举，总统蔡英文领导的民进党惨败，与北京友善的在野党国民党大胜。（美国之音）

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