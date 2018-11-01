标普警告：无协议脱欧将让英国陷入萧条

美媒称，一家大的信用评级机构 10 月 30 日警告说，英国明年 3 月退出欧盟时若未就未来关系达成协议，那它将面临长期的经济衰退、失业率和通胀上升的前景。

据美联社 10 月 30 日报道在一份内容广泛的报告中，标准普尔公司称， “ 如果脱欧时未达成任何协议，那可能将英国经济推入温和衰退，并降低其经济长期增长潜力 ” 。譬如，标普公司预测，如果未达成任何协议，英国经济 2019 年将萎缩 1.2% ，反之，若达成协议，预计将增长 1.3% 。

报告称，如果达不成协议，那么，与当前的基本预期相比，英国经济未来三年会下降 5.5% ，它还说，其中大部分损失 “ 可能是永久性的 ” 。

尽管标普公司称其基本判断仍然是英国和欧盟会围绕它们未来的经济关系达成某种协议，但又称它认为 “ 英国在 3 月底退出欧盟 —— 更重要的是欧盟单一市场 —— 时达不成任何协议的风险越来越大 ” 。

标普公司显然担心，如果无协议脱欧，欧盟会对英国出口商品征收关税，重新设置边境检查，各种限制措施可能会使游客和工人受到影响。虽然英国对跨过英吉利海峡的欧洲商品也会实行同样的措施，但多数经济学家认为，按比例算，英国面临的冲击会更大。

报告称： “ 应急方案不太可能使企业完全不受市场波动、法规不确定性、过境延误、进口成本和关税上升、竞争力削弱和多部门经营表现变差的影响。 ”

标普公司还警告说，脱欧后，英国失业率到 2021 年可能从目前的 4%——40 年来的低点 —— 急升至 7.4% ；到明年年中，通胀率将上升约一倍至 4.7% 。标普公司称，到 2020 年，房价可能下跌 10% 。在 2019 年至 2021 年间，一般家庭的收入将减少 2700 英镑（约合 3200 美元）。

标普公司还说，无协议脱欧

“

很可能

”

会使英国的信用评级

“

被降级

”

。

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