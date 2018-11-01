“新冷战”蔓延？俄试射导弹“报复”北约军演

据法新社 10 月 30 日报道称，俄罗斯计划近日在挪威附近试射导弹，北约目前正在该地区举行自冷战结束以来最大规模的军事演习。

报道称，北约秘书长斯托尔滕贝格在挪威西部举行的 “ 三叉戟接点 2018” 演习上对记者说： “ 我们上周接到通知，俄罗斯计划在这里的海岸外进行导弹试射。 ”

“ 三叉戟接点 2018” 演习有来自 31 个国家的约 5 万名军人、 65 艘军舰和 250 架飞机参加，演习地点在北极地区距离俄罗斯与挪威的边界仅数百公里之遥，因此激怒了俄罗斯，令其发誓 “ 报复 ” 。

俄罗斯外交部说： “ 尽管北约及其成员国代表试图将这一军事活动说成是防御性的，但很显然，这种武力展示带有明显的反俄罗斯性质。 ”





俄罗斯军方也在近期宣布，它将在北大西洋部署 4 艘军舰举行演习。

斯托尔滕贝格在 10 月 30 日说： “ 俄罗斯在这一地区拥有强大的海军力量。我认为俄罗斯会以专业的方式行动。 ”

报道认为，北约秘书长试图缓和局势，对演习轻描淡写。斯托尔滕贝格说： “ 我们当然会密切关注俄罗斯的举动，但他们是在国际水域行动，而且已经以正常方式通知了我们。 ” 他表示，俄罗斯的导弹试射 “ 不会改变我们演习的计划 ” 。

据挪威大多数民用机场的公共运营商阿维诺尔公司说，俄罗斯对 11 月 1 日至 3 日在挪威海进行导弹试射发出了航空情报。





双方在布鲁塞尔举行北约 - 俄罗斯理事会会议。斯托尔滕贝格说： “ 当俄罗斯与北约的关系出现困难时，进行对话尤为重要。 ”

挪威也在试图避免紧张局势加剧。挪威国防大臣弗兰克 · 巴克 - 延森对记者说： “ 让自己受到这件事的刺激将会导致事态升级。只要他们遵守规则，他们尽可以按自己的意愿举行演习。 ”

报道评论称，但国际关系问题专家对此持不同观点。

挪威国际事务研究所的俄罗斯问题专家朱莉 · 威廉森说： “ 很显然，自 2014 年乌克兰危机后，一些人所说的 ‘ 新冷战 ’ 已经以一种极少人预见到的方式被移植到了北方。 ” 她说： “4 年后，我们看到该地区国家之间的互动陷入了北约与俄罗斯之间紧张关系升级的困境。 ”

虽然俄罗斯对演习感到愤怒，但它最近也展示了自己的军事实力。

威廉森说：

“

在邻近地区，俄罗斯不会放弃它所视为的捍卫自身安全利益的权利。

”

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