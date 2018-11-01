世企研调查显示美消费者信心升至18年来最高

美媒称，美国消费者信心的一个衡量指标 10 月升至近 20 年来的最高点，因为美国人预计，尽管最近股市跌宕起伏，但经济和就业的增长将持续。





据美国《华尔街日报》网站 10 月 30 日报道，美国智库世界大型企业研究会（世企研） 10 月 30 日称，它编制的美国消费者信心指数 10 月升至 137.9 ，是自 2000 年 9 月以来的最高水平。

与此同时，美国股市自 10 月初以来一直下跌。独立分析人士和美联储都认为，经济增速减缓迫在眉睫。





世企研的经济指标高级主管林恩 · 佛朗哥说，美国人对现状的评估仍然是积极的，主要是因为就业增长强劲。





她说： “ 预期指数 10 月再次上升，说明消费者并不认为经济会很快失去动力。相反，他们预计强劲的增速会延续至 2019 年初。 ”





据报道，持有股票的往往是比较富裕的美国人，在衡量情绪时，就业前景似乎对低收入消费者来说更为重要。失业率处于 1969 年以来的最低水平，这或可解释股市情绪差异。





密歇根大学也进行了一项情绪调查。该调查的首席经济师理查德 · 柯廷上周说，他的消费者调查越来越受到就业增长的推动。这一衡量指标在 10 月有所下降，但仍然较高。





世企研的 10 月调查结果显示，预计未来几个月里就业岗位将减少的消费者所占比例下降，预期收入前景将好转的消费者占比上升。





尽管房地产市场增速明显减缓且利率上升，但打算未来 6 个月内买房的消费者所占比例在 10 月有所上升。计划未来几个月内买车的美国人比例更高。





凯投国际宏观经济咨询公司的资深美国经济师迈克尔

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皮尔斯说：

“

这让人有点确信，对利率最敏感的消费领域的开支不会断崖式下跌，不过也要看到，无论哪个领域的结存都仍低于近期的峰值。

”

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