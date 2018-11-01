世企研调查显示美消费者信心升至18年来最高

美媒称，美国消费者信心的一个衡量指标10月升至近20年来的最高点，因为美国人预计，尽管最近股市跌宕起伏，但经济和就业的增长将持续。
据美国《华尔街日报》网站10月30日报道，美国智库世界大型企业研究会（世企研）10月30日称，它编制的美国消费者信心指数10月升至137.9，是自2000年9月以来的最高水平。
与此同时，美国股市自10月初以来一直下跌。独立分析人士和美联储都认为，经济增速减缓迫在眉睫。
世企研的经济指标高级主管林恩·佛朗哥说，美国人对现状的评估仍然是积极的，主要是因为就业增长强劲。
她说：“预期指数10月再次上升，说明消费者并不认为经济会很快失去动力。相反，他们预计强劲的增速会延续至2019年初。”
据报道，持有股票的往往是比较富裕的美国人，在衡量情绪时，就业前景似乎对低收入消费者来说更为重要。失业率处于1969年以来的最低水平，这或可解释股市情绪差异。
密歇根大学也进行了一项情绪调查。该调查的首席经济师理查德·柯廷上周说，他的消费者调查越来越受到就业增长的推动。这一衡量指标在10月有所下降，但仍然较高。
世企研的10月调查结果显示，预计未来几个月里就业岗位将减少的消费者所占比例下降，预期收入前景将好转的消费者占比上升。
尽管房地产市场增速明显减缓且利率上升，但打算未来6个月内买房的消费者所占比例在10月有所上升。计划未来几个月内买车的美国人比例更高。
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