俄总理：贸易战不会有赢家 整个世界都在为之买单

俄媒称，俄罗斯总理德米特里 · 梅德韦杰夫表示，亚太经合组织（ APEC ）峰会未能发表领导人宣言，而贸易战威胁到整个国际贸易体系。

据俄罗斯卫星通讯社 11 月 19 日报道，梅德韦杰夫在 APEC 峰会结束后说： “APEC 成立以来首次未能发表领导人宣言。这与国际贸易中的分歧，与这场实际上已在世界上爆发的贸易战有关，也与 APEC 峰会上的争论有关。 ”

他指出，如能发表 APEC 峰会领导人宣言，这本将意味着各国都愿意在不损害世贸组织带来的好处的前提下改革国际贸易体系。

梅德韦杰夫说： “ 遗憾的是，目前整个贸易体系都因部分国家的某些决定而受到威胁。直言不讳地说，一切都是从美国所作的决定开始的。 ”

他还说： “ 如果我们连宣言都无法商定，又如何来改革世贸组织呢？因此目前事态相当复杂，但我国当然愿意就此进行谈判。 ”

梅德韦杰夫在记者会上说： “ 贸易战已经爆发，正在进行中。我们都看到，这场贸易战已经开始给那些企图将其路线强加于人的国家带来一定的果实。另一方面，整个世界贸易都在为之买单。因此，贸易战最终不会有赢家。 ”

报道称，梅德韦杰夫正在对越南进行正式访问。他将在河内与越南总理阮春福、越共中央总书记兼国家主席阮富仲及越南国会主席阮氏金银举行会晤。

另据俄罗斯卫星通讯社 11 月 19 日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫称，俄罗斯支持在保留世贸组织基本框架和基本原则的条件下对世贸组织进行改革。





梅德韦杰夫在参加完 APEC 峰会后称： “ 当然，我们更赞成不放弃世贸组织优势的立场，保持这一组织的框架，努力使其更加现代化，维护世贸组织机构运行的基本原则，改革仲裁程序。 ”

他表示，大多数国家都同意这一立场，但不是所有国家，例如美国认为，无需作出任何改变。

梅德韦杰夫称： “ 我认为这一立场并不是很有远见。 ”

此外据俄罗斯卫星通讯社 11 月 19 日报道，越南总理阮春福在与俄罗斯总理梅德韦杰夫会谈后表示，俄越两国贸易额到 2020 年将增加至 100 亿美元。

阮春福说： “2017 年，双边贸易额已达到 35.5 亿美元，较 2016 年增长 31% 。 2018 年前 9 个月，贸易额已达 34.5 亿美元。 ”

他还说： “ 我们将力求在双边贸易和投资领域取得突破，并且到 2020 年将双边贸易额增加至 100 亿美元。 ”

梅德韦杰夫表示，目前两国贸易增长势头良好。

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