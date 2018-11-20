马克龙呼吁强化欧洲主权 外媒：默克尔反应冷淡

外媒称，法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙 11 月 18 日呼吁法德联手让欧洲在全球扮演更强大和更有信心的角色，以避免世界舞台陷入 “ 混乱 ” 。

据法新社 11 月 18 日报道，马克龙和德国总理默克尔利用纪念第一次世界大战结束百年的一系列活动展现团结，对抗欧洲的民粹主义和民族主义势力以及美国总统特朗普的孤立主义 “ 美国优先 ” 政策。

报道称，随着极右势力可能在半年后举行的欧洲议会选举中得势，马克龙恳求默克尔给予大力支持，通过一连串改革强化欧洲。

报道称，马克龙在德国议会讲话时呼吁欧洲加深团结，来面对这个充满不确定的世界的未来挑战。他说欧洲绝不能 “ 成为大国的玩物，必须为自己的安全和防务承担更大的责任，不能接受在世界政治中扮演附属角色 ” 。

默克尔表示，她同意马克龙对欧洲的看法，即欧洲正站在 “ 十字路口 ” 。默克尔和马克龙在会谈中讨论了欧洲面临的一连串政策挑战，从欧元区预算到移民政策和向网络公司征税。

另据法国《论坛报》网站 11 月 18 日报道， 18 日在柏林，马克龙总统激励德国与法国一道开启一个建设欧洲的 “ 新阶段 ” ，以阻止世界 “ 滑向混乱 ” 并确保世界和平。

马克龙在德国议会表示： “ 欧洲及其内部的法德两国，有责任防止世界滑向混乱，并且带领世界走上和平的道路。因此，欧洲应当更强大、拥有更多主权。 ”

马克龙说： “ 我们的世界正处在十字路口。 ” 他警告要提防 “ 没有记忆的民族主义 ” 和 “ 没有价值标准的盲信 ” 。

马克龙说， “ 法德这种新的责任主要是要赋予欧洲能够体现主权的手段 ” 。他着重提到必须建立共同防务以及协调一致的避难制度。

马克龙表示： “ 这一新阶段让我们感到有些害怕，因为每个国家都要分享决策权、外交政策、移民政策或者社会发展，还有就是预算和税收都会有所增加。 ” 他坚称需要让欧元成为 “ 拥有一份预算的国际货币 ” 。

“ 宁愿被禁锢在我们的墨守成规上吗？ ” 他这是在批评德国政府，后者一年多以来被认为对法国提出的振兴欧洲建议犹豫不决。

马克龙警告说，面对民粹主义的挑战而进行的战斗 “ 还没赢，要摆脱犹豫、不再迟疑 ” 。

此外据英国《泰晤士报》网站 11 月 19 日报道，马克龙 18 日慷慨激昂地陈述了欧洲应该组建一支军队并采取更强硬外交政策的理由，以防止欧盟成为美国的 “ 玩物 ” 。

在德国为战争受害者设定的全国哀悼日当天，这位法国总统在德国议会说，一个强大和果敢的欧洲是防止 20 世纪大国冲突重演的唯一途径。





马克龙呼吁德国总理默克尔支持改革，以让欧洲成为国际舞台上一个重要角色。他认为欧盟不适宜应对 21 世纪的安全威胁，应该打破欧盟对组建更紧密联盟的 “ 禁忌 ” 。

法国的要求包括为欧元区设立一项共同预算、向脸书和亚马逊等技术巨头征收 “ 数字税 ” 、设立一个移民政策中央机构，以及建立一支能够独立于北约进行部署的联合军队。

马克龙说： “ 法德这一新责任意味着要赋予欧洲必要的手段以确保其主权。 ”

报道称，这是法国总统 18 年来首次在德国联邦议院发表讲话。马克龙说： “ 我们需要解决世界分歧的办法。是为欧洲揭开新篇章的时候了。 ”

报道称，默克尔看上去对马克龙的呼吁反应冷淡。一周前，在法国举行的一战结束百年纪念活动期间，默克尔和马克龙象征性地展示了双方的团结，不过这无法掩盖他们之间的分歧。

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