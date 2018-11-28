全球数百万女性植入致癌隆胸假体 有人因此死亡

据英国《卫报》 26 日报道，一种表面带织纹的隆胸假体有致癌风险。目前全世界有数百万女性正在使用这种植入品，已有 615 例淋巴瘤案例与此有关。媒体称，这种假体的致癌风险几年前就曾被披露，但一直未引起相关部门重视，导致更多无辜女性受害。

据报道，医疗机构表示，在这种假体植入胸部后，人体抗排异反应会在其周围形成一层 “ 疤痕 ” 组织，而癌细胞会在这些组织中产生，进而引发一种名为 “ 间变性大细胞淋巴瘤 ” 的罕见病症。

《卫报》称，这种可致癌假体在世界范围内应用十分广泛。法国多达 85% 的隆胸手术使用这种假体，该国医疗机构日前已禁止使用这种填充物。英国管理部门估计该国有 2.4 万名妇女使用这种假体，目前已出现 45 名淋巴瘤患者，其中一人死亡。此外，美国目前有 252 例假体患者淋巴瘤确诊病例，但医生推测该国可能共有 800 至 1000 名患者。





其实，英国药品与健康产品管理局早在 2011 年就对这种假体的致癌风险发出警告，但未引起足够重视。很多女性选择假体种类时，并未被告知风险。

《卫报》和其他对这一问题进行调查的媒体还发现，假体的安全存在隐患，它对人体的长期作用未受到重视。据报道，仅在英国， 3 年来就有 1200 多例与植入假体相关的严重事故。除了致癌风险，假体植入还经常引发过敏等问题，甚至有厂商使用未达到临床标准的材料制作假体。

此外，媒体还对其他植入人体的装备，如人造关节、脊柱矫正器和起搏器等的安全性进行调查。据报道，自

2015

年至今，英国监管机构共收到

6.2

万份医疗器械

“

不良事件

”

报告。其中，

1/3

的事件造成严重后果，甚至有

1004

例导致患者死亡。比如，一些心脏起搏器电池过早失效，成为人体内的

“

垃圾

”

，甚至威胁患者生命。对此，英国皇家外科医学院呼吁在相关调查后进行

“

严格的监管变革

”

。

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