马克龙想建“欧洲军队”防范俄美 普京：可以理解

11月6日，在第一次世界大战结束一百周年纪念活动上，法国总统马克龙再次呼吁打造“欧洲军队”，并明确表示是为了防范俄罗斯和美国。普京却表示马克龙的“心愿”可以理解，还称此举将对多极世界有“积极影响”。
据今日俄罗斯（RT）11日报道，普京表示俄罗斯在打造“欧洲军队”这件事上的立场一定程度上“与法国一致”，普京还认为这是“一个积极进程”，可以加强世界多极化趋势。
“欧洲是一个强有力的经济联盟，他们‘自然’想在国防安全领域实现独立。”普京在巴黎参加一战结束一百周年纪念活动时告诉媒体。
马克龙去年上台以来一直推动建立欧洲联军，去年欧盟出资数十亿欧元成立欧洲防务基金，以发展自身军事实力，提高欧洲的战略独立性。法国也已带头成立一支欧洲9国联合部队，主要特色是能快速进行联合军事任务、从战区撤退或救灾。 6日，他再次呼吁打造“欧洲军队”，应减少自身防卫对美国的依赖。
9日，特朗普公开批评马克龙想要建立“欧洲军队”，独立于华盛顿的想法是“一种侮辱”，并要求欧洲向美国支付“北约的费用份额”。
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