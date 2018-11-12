    • 2018年11月12日

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    马克龙想建“欧洲军队”防范俄美 普京：可以理解

    星期一, 十一月 12, 2018

    116日，在第一次世界大战结束一百周年纪念活动上，法国总统马克龙再次呼吁打造欧洲军队，并明确表示是为了防范俄罗斯和美国。普京却表示马克龙的心愿可以理解，还称此举将对多极世界有积极影响

    据今日俄罗斯（RT11日报道，普京表示俄罗斯在打造欧洲军队这件事上的立场一定程度上与法国一致，普京还认为这是一个积极进程，可以加强世界多极化趋势。
    　　
    欧洲是一个强有力的经济联盟，他们自然想在国防安全领域实现独立。普京在巴黎参加一战结束一百周年纪念活动时告诉媒体。
    　　
    马克龙去年上台以来一直推动建立欧洲联军，去年欧盟出资数十亿欧元成立欧洲防务基金，以发展自身军事实力，提高欧洲的战略独立性。法国也已带头成立一支欧洲9国联合部队，主要特色是能快速进行联合军事任务、从战区撤退或救灾。 6日，他再次呼吁打造欧洲军队，应减少自身防卫对美国的依赖。
    　　
    9日，特朗普公开批评马克龙想要建立欧洲军队，独立于华盛顿的想法是一种侮辱，并要求欧洲向美国支付北约的费用份额

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