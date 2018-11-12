马克龙想建“欧洲军队”防范俄美 普京：可以理解

11 月 6 日，在第一次世界大战结束一百周年纪念活动上，法国总统马克龙再次呼吁打造 “ 欧洲军队 ” ，并明确表示是为了防范俄罗斯和美国。普京却表示马克龙的 “ 心愿 ” 可以理解，还称此举将对多极世界有 “ 积极影响 ” 。





据今日俄罗斯（ RT ） 11 日报道，普京表示俄罗斯在打造 “ 欧洲军队 ” 这件事上的立场一定程度上 “ 与法国一致 ” ，普京还认为这是 “ 一个积极进程 ” ，可以加强世界多极化趋势。

“ 欧洲是一个强有力的经济联盟，他们 ‘ 自然 ’ 想在国防安全领域实现独立。 ” 普京在巴黎参加一战结束一百周年纪念活动时告诉媒体。

马克龙去年上台以来一直推动建立欧洲联军，去年欧盟出资数十亿欧元成立欧洲防务基金，以发展自身军事实力，提高欧洲的战略独立性。法国也已带头成立一支欧洲 9 国联合部队，主要特色是能快速进行联合军事任务、从战区撤退或救灾。 6 日，他再次呼吁打造 “ 欧洲军队 ” ，应减少自身防卫对美国的依赖。

9

日，特朗普公开批评马克龙想要建立

“

欧洲军队

”

，独立于华盛顿的想法是

“

一种侮辱

”

，并要求欧洲向美国支付

“

北约的费用份额

”

。

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