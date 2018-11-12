美国给伊拉克临时豁免 可从伊朗进口天然气和电力

美国驻伊拉克使馆说，美方同意予以伊拉克 45 天豁免，可在这一期限内继续从伊朗进口天然气和电力。

美国使馆在社交媒体 “ 推特 ” 上发布视频： “ 美国给予伊拉克 45 天临时豁免，以便从伊朗继续购买天然气和电力。 ”

美国使馆说： “ 这一豁免能让伊拉克有时间采取措施，向能源独立过渡。 ” 路透社 10 日报道，美方同意为期 45 天的豁免附有条件，即伊拉克不得以美元支付进口伊朗天然气和电力的款项。

美国总统唐纳德 · 特朗普 5 月下令退出伊朗核问题全面协议和恢复对伊制裁。首批制裁 8 月重新启动，涉及伊朗金属、矿产、汽车等非能源领域；第二批制裁本月 5 日重启，涉及伊朗能源、金融等领域。美方同一天宣布，给予 8 个伊朗原油进口方豁免，为期 6 个月。

伊拉克官员多次表示，伊拉克经济与伊朗密切相关，美方应在一定范围内予以豁免。





美国对伊朗制裁针对超过 700 个实体和个人，包括 50 家伊朗银行及其下属机构，还有不少飞机船只。

伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼 10 日发表电视讲话，重申美国制裁不会伤及伊朗经济，因为早在美国正式启动第二批制裁以前，制裁实际已经开始。

“ 美国用尽了所有武器。对我们而言，这没有什么新意。 ” 鲁哈尼说， “ 他们发布了包含银行及其分支、航空公司及其飞机在内的一份长清单，只能表明他们想在心理上影响我们。 ”

伊朗官员先前说，美国清单上一些制裁对象令人摸不着头脑。例如，伊朗塔特银行 2012 年倒闭；巴拿马籍油船 “ 桑吉 ” 轮今年 1 月撞船沉没；伊朗航空公司旗下多架波音 747 型客机上世纪 70 年代制造，早就处于停飞状态。

伊朗外交部长穆罕默德

·

贾瓦德

·

扎里夫

6

日借助

“

推特

”

嘲讽美国玩心理战，利用电视大张旗鼓宣扬所谓极限施压，结果却针对

“

一家

6

年前倒闭的银行、还有一艘已经沉没的船

”

。

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