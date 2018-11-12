美国给伊拉克临时豁免 可从伊朗进口天然气和电力

美国驻伊拉克使馆说，美方同意予以伊拉克45天豁免，可在这一期限内继续从伊朗进口天然气和电力。
美国使馆在社交媒体“推特”上发布视频：“美国给予伊拉克45天临时豁免，以便从伊朗继续购买天然气和电力。”
美国使馆说：“这一豁免能让伊拉克有时间采取措施，向能源独立过渡。”路透社10日报道，美方同意为期45天的豁免附有条件，即伊拉克不得以美元支付进口伊朗天然气和电力的款项。
美国总统唐纳德·特朗普5月下令退出伊朗核问题全面协议和恢复对伊制裁。首批制裁8月重新启动，涉及伊朗金属、矿产、汽车等非能源领域；第二批制裁本月5日重启，涉及伊朗能源、金融等领域。美方同一天宣布，给予8个伊朗原油进口方豁免，为期6个月。
伊拉克官员多次表示，伊拉克经济与伊朗密切相关，美方应在一定范围内予以豁免。
美国对伊朗制裁针对超过700个实体和个人，包括50家伊朗银行及其下属机构，还有不少飞机船只。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日发表电视讲话，重申美国制裁不会伤及伊朗经济，因为早在美国正式启动第二批制裁以前，制裁实际已经开始。
“美国用尽了所有武器。对我们而言，这没有什么新意。”鲁哈尼说，“他们发布了包含银行及其分支、航空公司及其飞机在内的一份长清单，只能表明他们想在心理上影响我们。”
伊朗官员先前说，美国清单上一些制裁对象令人摸不着头脑。例如，伊朗塔特银行2012年倒闭；巴拿马籍油船“桑吉”轮今年1月撞船沉没；伊朗航空公司旗下多架波音747型客机上世纪70年代制造，早就处于停飞状态。
伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫6日借助“推特”嘲讽美国玩心理战，利用电视大张旗鼓宣扬所谓极限施压，结果却针对“一家6年前倒闭的银行、还有一艘已经沉没的船”。
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