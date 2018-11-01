25岁欧盟围境重重无意庆生

11 月 1 日是欧盟成立 25 周年纪念日，但据消息人士称，欧盟不会举行重大庆祝活动。





当日恰逢万圣节，数个欧盟成员国都会放假。届时或将只有荷兰城市马斯特里赫特举行庆祝活动。





《马斯特里赫特条约》于 1993 年 11 月 1 日生效，标志着欧盟正式成立。





欧盟委员会现任主席、卢森堡前首相容克是目前唯一仍活跃在欧洲政治舞台上的《马斯特里赫特条约》签字代表。





容克在欧盟成立 25 周年前夕表示： “ 我们当时的感觉就是在创造历史，所有围坐在桌子旁的签字代表都认为我们绝非历史的牺牲品，而是历史的创造者。 ”





布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所研究员格雷戈里 · 克拉埃认为，虽然从政治的角度来看，《马斯特里赫特条约》前景积极，但依然并不完善。提出单一货币理念的同时并未建立财政和金融联盟， 2008 年经济危机让不完善之处暴露无遗。





对欧盟改革的强烈呼声伴随着对未来挑战的深深忧虑。英国脱欧的影响，民粹主义势力抬头，匈牙利、波兰和意大利政坛陷入无序状态，这些都让欧盟的前景充满不确定性。





无论如何，明年 5 月的欧盟议会选举将成为决定欧盟未来走向的关键，也将对未来能否解决一直以来都悬而未决的挑战产生影响。





【德国新闻电视频道网站 10 月 30 日报道】默克尔总理宣布将退出政坛，这不仅让德国、而且也让整个欧盟感到惊讶。在布鲁塞尔，人们越来越担心欧盟解体。





目前还不清楚谁能填补默克尔留下的新真空。默克尔不仅长期以来给联邦德国定调，而且也在欧洲和世界上参与定调。





在默克尔周一下午出人意料地宣布将卸任后，欧盟表面上保持镇定 —— 直到晚间，欧盟委员会主席容克才和默克尔通了电话。容克没有对默克尔的退出发表遗憾之词。因为据说容克认为一切都不会改变，默克尔和德国 “ 仍将是欧洲项目以及欧洲项目之外的富有影响力的参与者 ” 。





炸弹被降级为小爆竹。但在幕后，对于默克尔的离去将使欧洲失去又一个重要稳定因素的担忧在蔓延。在关于英国脱欧、意大利预算或波兰转向右翼的争议中，未来将失去一个强有力的声音。很多人担心这一点。





安妮格雷特 · 克兰普 - 卡伦鲍尔、延斯 · 施潘和弗里德里希 · 默茨，这些名字迄今为止不为人知。在布鲁塞尔，几乎没有人知道这三个基民盟主席候选人 —— 以及可能的未来总理候选人 —— 的政治路线。目前，人们担心争当默克尔继任者的斗争可能会长期扼杀德国在欧盟层面的决策意愿。在此前德国大选后的漫长组阁期间，布鲁塞尔就已经不得不等待德国。而现在时间紧迫，因为欧盟必须改革。





【法新社巴黎 10 月 30 日电】法国前总统萨科齐在接受法国《问题》周刊访谈时提出了一种 “ 彻底改变欧盟游戏规则 ” 的 “ 新条约 ” ，这一条约可以避免英国与欧盟 “ 离婚 ” 。

萨科齐称： “ 新欧盟的第一要务应该是实施统一市场，以及十多项有关农业、工业、竞争、贸易和研究等领域的重大政策。其他毫无例外地都应该让各成员国自己制定政策。 ”





萨科齐认为，移民问题

“

不能再让欧盟委员来处理，这个问题应该交给由各国内政部长组成的欧洲政府来处理

”

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