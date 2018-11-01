日印签最大规模本币互换协议

日媒称，日本政府 10 月 29 日与印度签署规模达 750 亿美元的本币互换协议，以预防通货危机的发生。从金额来看，这份史上最大规模的双边本币互换协议凸显出日印两国关系正处于蜜月期。

据《日本经济新闻》 10 月 31 日报道，此前的日印本币互换协议于 2015 年失效，此次是时隔三年后重启。为防止类似于亚洲金融危机时期外汇储备骤减引发经济动荡的情况再次发生，协议签署后，两国可在非常时期互换本币。考虑到经济的增长和两国的关系，规模也从上一份协议的 500 亿美元扩大至 750 亿美元。





报道称，此次达成的共识始于印方的提议，日本在短时间内即做出回应。为何印度如此急切，日本又会点头同意？





《日本经济新闻》指出，因为美联储加息面临着资金外逃的压力，印度很担忧今后出现美元不足的情况。今年以来，卢比对美元汇率下跌超过一成。投机势头上升，潜藏着引发经济动荡的风险。





按照安倍首相的话说，日印是世界上潜藏着最多可能性的双边关系，因为与印度在基础设施开发等领域的合作潜力巨大。日本有 1.2 万亿美元的外汇储备，资金充足。这对想要尽快扩充安全网络的印度来说，是开展强有力合作的王牌。





据报道，日印协议与 10 月 26 日签署的日中本币互换协议不同。日中之间设置了 3.4 万亿日元（约合 300 亿美元）的上限，其原因在于日本的银行和企业更容易筹集到人民币，并不具有在危机爆发时拯救中国的理由。加之是在日本长期做工作的基础上才实现的，与日印之间的性质完全不同。





报道认为，无论是日本还是印度，都对中国在基建投资领域扩大影响力充满警惕。日印金融合作的大幅强化可以说也是针对中国采取的行动。

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