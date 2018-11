星巴克前CEO或欲竞选美国总统 公司股价高位震荡

星巴克前 CEO 舒尔茨组建公关团队,或欲竞选美国总统,该消息给这家咖啡巨头已经连续上涨四个月的股价再添一把火。





自 6 月底跌入低谷,星巴克的股价在最近四个月间一路飙升 41% ,在美东时间周五接收到其前 CEO 舒尔茨欲竞选美国总统的消息后,仍高位震荡,以 68.6 美元 / 股收盘。

据 CNBC 援引消息人士报道,星巴克前 CEO 霍华德 • 舒尔茨( Howard Schultz )正在召集一支公关专家团队,目的可能是为 2020 年竞选美国总统做准备。

这支公关团队也在为舒尔茨的新书做宣传,《再出发:重新想象美国未来》( From the Ground Up : A Journey to Reimagine the Promise of America )这一书名似乎预示了舒尔茨离开星巴克后工作重心的转向。

舒尔茨于今年 6 月退离星巴克 CEO 职位。此前已有传闻称舒尔茨对美国现任总统特朗普的执政方式不满,欲以民主党候选人身份竞选 2020 年美国总统。

不过,舒尔茨并未发布任何正式的竞选计划。 6 月接受《纽约时报》采访时他表示, “ 我对我们国家、其增长及在世界上所处的位置深感担忧,我在思考,在人生下一阶段,我能否扮演为国家做出回馈的角色。 ”

舒尔茨曾表示,公共服务是一种回馈方式,但距离他本人做出任何实质决定还有一段时间。舒尔茨此前并没有从政经历。

据 CNBC 报道,舒尔茨新组建公关团队的成员之一是史蒂夫 • 施密特( Steve Schmidt ),施密特是公关公司爱德曼前副总裁,曾于 2008 年担任共和党总统候选人约翰 • 麦凯恩( John McCain )的高级竞选战略家。

业绩企稳,四个月股价飙升 41%

舒尔茨于 1982 年加入星巴克,带领了星巴克的扩张和国际化之路,并于 1992 年见证该公司上市。

目前,星巴克是全球最大咖啡连锁品牌,在全球范围内经营着近三万家咖啡店,多年来为投资者带去丰厚回报 —— 其股价在过去十年间上涨 1350% ,同期美国标普 500 指数上涨 208% 。

但随着新兴咖啡品牌的崛起和竞争环境日益激烈,该公司近两年遭遇压力。经历了 2015 年第四季度的较快客流增长后,星巴克在中国和亚太、美国、欧非中东几大市场的客流增长都经历了不同程度的减缓,美国和欧非中东甚至时而落入负增长。

今年 6 月,因预期星巴克中国市场同店销售下滑,股价曾在十天内跌 15% 。不过,近四个月来星巴克的一些调整措施给了二级市场较好的反馈,使其股价得以提升。

11 月初星巴克发布的财务数据显示,第四财季和全年业绩数据保持了稳定增长,其中第四财季营收增 11% 至 63 亿美元,全年营收增 10% 至 247 亿美元。

但中国市场的增长数据仍有提升空间。第四财季星巴克全球同店销售额增 3% ,主要由美国市场 4% 的增长额带动,中国市场同店销售仅增 1% 。

除了华东区业务调整原因之外,在中国市场,近一年来,资本烧出的互联网咖啡创业对星巴克的业绩增长构成了挑战。该公司第三财季中国市场同店销售额下降 2% ,一度成为其全球表现最差市场,第四财季这一数字上涨 1% ,虽然扭转了下跌态势,但仍低于 3% 这一全球平均同店销售增长数字。

不过,星巴克对新出现的竞争局面似乎抱有信心。该公司近日宣布对中国市场销售的部分饮品进行 1 元的价格上调。星巴克方面向《财经》记者表示,调价是在对租金、物流、门店设施、人力、产品研发等方面综合考量后的结果,定价策略是长期的,也说明其看好中国市场,并致力于中国市场的长期投入。

星巴克依然对中国市场寄予厚望。 “ 选出你要优先考虑的事项,并把资源集中于此,就会发生改变。 ” 现任 CEO 凯文 • 约翰森( Kevin Johnson )此前表示。





对星巴克来说,其优先事项之一的确是中国市场。该公司在中国野心勃勃的开店计划仍在进行,目标是于 2022 年以前让中国的店面数量翻翻至 6000 家,并继续投入于 o2o 外卖和线上互动,以应对中国高度互联网化的消费市场。

为保持竞争力,这家咖啡连锁巨头需要随时调整步伐,做出改变。

自 4 月接任舒尔茨的工作后,约翰森将工作重心放在重新梳理星巴克的业务上,包括今年 5 月宣布的与食品巨头雀巢组建 “ 咖啡联盟 ” ,利用雀巢的渠道优势销售星巴克零售咖啡产品。此前星巴克也关闭了茶饮连锁 Teavana ,让资源和业务更聚焦。

近日,在一些西欧国家经营不甚理想的星巴克还宣布,将其荷兰、法国、意大利和卢森堡咖啡门店的所有权和管理权交给其合作伙伴

Alsea

,将业务重心放在潜力更大的美国本土市场和包括中国在内的亚太市场,同时也宣布在日本三年开

300

家店,并与

Uber Eats

合作外卖业务的计划。

Twitter

sgnypost