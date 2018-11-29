习近平和刘鹤访欧：南欧欢迎 西欧谨慎

中国国家主席习近平和中国主管经济事务的副总理刘鹤在中美贸易持续战方兴未艾，阿根廷二十国集团（ G20 ）峰会前分别于本周赴西班牙和德国访问。这是中国国家领袖 13 年来首次到西班牙进行国事访问，习近平稍后并将访问南欧另一国家葡萄牙。习刘两人此刻访欧，此间专家认为，南欧国家或许张开双臂欢迎北京，但中国将发现布鲁塞尔和柏林对北京的意图更为谨慎。





针对习近平访问，西班牙政府在一份声明中表示，马德里除将举行盛大欢迎仪典外，并将进行一些与经济和企业相关的活动，但未提及西班牙和中国将在习近平此次访问中签署一带一路谅解备忘录。西班牙政府资深官员则说，西班牙不会跟北京签署一带一路备忘录。而刘鹤在出席汉堡的欧中峰会上则强调了双方共同利益，重申在当前中美贸易冲突上，应通过相互尊重，平等协商解决问题。





毫无疑问，习近平和刘鹤在中美贸易烽火延烧下，企图以高层访问和交流加强和中国和欧洲关系。中国从 2015 年启动一带一路倡议以来，在欧洲反应分歧，欧盟主要国家对一带一路多持审慎立场。





值得注意的是，习近平这次选择了两个南欧国家访问。根据彭博社，中国今年对南欧西班牙，葡萄牙，意大利和希腊的投资和收购，已超过美国和其他区域。中国企业目前拥有希腊港口比雷埃夫斯的控股权，葡萄牙最大的保险公司忠诚保险，意大利轮胎制造商倍耐力，以及西班牙石油巨头国家石油公司的巴西分部。





过多的交易引发了欧洲人对中国可能窃取技术知识产权意图的担忧，对中国收购欧洲产业背后的政治企图不安情绪日益加剧。无论如何，资金拮据的南欧国家看到了另一面。西班牙北部区域阿斯特瑞亚斯地方政府对中国参与当地水利和天然气工程竞标表示 “ 不担忧 ” ，因为与当地竞争对手相较，中国公司干预业务的机率较小 ; 葡萄牙的通信业者认为中国的投资可以振兴葡萄牙经济。意大利民粹政府更公开表示希望可以成为中国一带一路欧盟伙伴。





伦敦智库亨利杰克逊协会（ HJC ）亚洲研究中心主任海明斯（ John Hemmings 博士）告诉美国之音，刘鹤会发现欧洲的友好程度略低于美国，一些欧洲国家 ─ 特别是南欧可能张开双臂欢迎北京，但习刘两人会发现布鲁塞尔和柏林对北京的意图更为谨慎。海明斯指出，中国与欧盟中东欧 11 国和巴尔干半岛 5 国的 16 + 1 论坛，在欧盟外交官眼中是中国通过投资收入较低的中东欧而渗入欧盟内部的阴谋。中国通过希腊和意大利代表在欧盟委员会游说，更引起了柏林的关注。





海明斯说，布鲁塞尔和美国一样关切中国在知识产权和国有企业方面的恶劣贸易行为。美日欧盟正共同努力加强反对中国实践其国家资本主义，虽然有人提到美国试图把中国从世贸组织驱逐，但只是臆测性的说法。他认为，目前，欧盟将采取软姿态，试图鼓励中国进一步推进经济改革和市场准入，并会尽全力让美国继续支持 WTO 及其他以多边规则为基础的体系。





英国皇家国际事务研究所（ Chatham House ）地缘经济研究员玛丽安史奈德 ─ 帕辛吉（ Marianne Schneider-Petsinger ）接受美国之音访问时则表示：

“ 对于欧洲和德国，此刻是非常困难的一刻，欧洲和中国都面临了美国特朗普总统贸易的威胁。中美贸易战持续，美国若进一步对中国实施惩罚关税，势将影响供应链，这对欧洲也不是好消息，所以中欧间有共通处。但欧美对中国的贸易政策和实践方式表达同样的关切，对此，欧洲和美国是在同一立足点上的。 ”





史奈德 ─ 帕辛吉分析，欧洲如今必须采取两个平衡的行动。第一是欧盟对于美国特朗普政府以如此直接的方式对抗中国，包括采取惩罚性关税胁迫中国，持反对立场 ; 第二是欧盟与美国一起关切中国贸易政策相关事宜，同时与中国合作防范特朗普政府进一步实施惩罚性关税。

她认为，目前更重要的是美欧和其他国家如何改革世贸组织（

WTO

）。史奈德

─

帕辛吉认为，在本周举行的阿根廷二十国集团峰会上，欧盟将避开选边站，全力扮演中美桥梁的角色，让中美贸易的冲突不再进一步升高，并在国际贸易组织提出具体的计划，进行改革，

“

现在寻求共同的解决之道要比指出问题困难，这将是重要的工作，因为欧盟的利益都基于多边合作和运作。（美国之音）

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