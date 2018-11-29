Fed主席暗示暂停升息鼓动美股 道琼飙涨617点

美国联准会（Fed）主席鲍威尔（Jerome Powell）28日发表谈话，指目前利率低于经济中性水准的预估范围，被解读为鸽派言论，投资人认为Fed可能比预期更接近暂停升息，信心大增，美股应声走高，道琼工业指数暴涨617点，收在2万5366.37点，创下8个月以来最大单日涨幅。
鲍威尔是在参加1场午餐餐会演说时，指出目前利率仍然略低，利率接近“中性”水准，不会刺激或拖慢经济增长，他提到联准会将评估最新的经济及金融数据，决定是否继续加息，同时调整步伐的快慢。
对照鲍威尔上个月提出，利率远低于中性水准，令投资者担心Fed会继续加息脚步，此番鲍威尔的言论助长投资者信心，还有乐观者认为，Fed明年可能减少升息的次数，也不排除暂停升息。因此推升美股急涨，道琼工业指数暴涨617.64点或2.5%，以2万5366.37点做收，一扫上周阴霾，创下8个月来最大涨幅。
另外，标准普尔500指数也上涨61.61点或2.30%来到2743.78点；那斯达克指数也上升208.89点或2.95%，终场收在7291.59点。
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