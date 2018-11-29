Fed主席暗示暂停升息鼓动美股 道琼飙涨617点

美国联准会（ Fed ）主席鲍威尔（ Jerome Powell ） 28 日发表谈话，指目前利率低于经济中性水准的预估范围，被解读为鸽派言论，投资人认为 Fed 可能比预期更接近暂停升息，信心大增，美股应声走高，道琼工业指数暴涨 617 点，收在 2 万 5366.37 点，创下 8 个月以来最大单日涨幅。





鲍威尔是在参加 1 场午餐餐会演说时，指出目前利率仍然略低，利率接近“中性”水准，不会刺激或拖慢经济增长，他提到联准会将评估最新的经济及金融数据，决定是否继续加息，同时调整步伐的快慢。





对照鲍威尔上个月提出，利率远低于中性水准，令投资者担心 Fed 会继续加息脚步，此番鲍威尔的言论助长投资者信心，还有乐观者认为， Fed 明年可能减少升息的次数，也不排除暂停升息。因此推升美股急涨，道琼工业指数暴涨 617.64 点或 2.5% ，以 2 万 5366.37 点做收，一扫上周阴霾，创下 8 个月来最大涨幅。





另外，标准普尔 500 指数也上涨 61.61 点或 2.30% 来到 2743.78 点；那斯达克指数也上升 208.89 点或 2.95% ，终场收在 7291.59 点。





除了带给投资人暂停升息的期待外，鲍威尔也表示，他与公开巿场委员会的同事都预期，失业率目前处于低档，通膨率接近

2%

的目标水准，美国目前面对的是较为温和的金融风险，他们都认为美国经济将稳步成长。

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