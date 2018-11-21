比特币再崩泻 险守4200关 美司法部怀疑去年疯涨涉造市

上周出现的新一轮加密货币跌浪仍未结束，比特币周一才跌穿5000美元，昨天随即再失守4500美元水平。美国当局不断出手打击这种资产，据报正调查比特币去年年底疯狂飙升是否涉及造市。加密货币的跌势恐怕仍未结束，更关键的问题在于，投资者是否已对这种投资产品失去信心。
根据彭博资料显示，比特币昨天曾跌超过11%，低见4221美元左右，再创13个月新低，其后跌势回顺，中段报4697.43美元，但过去一周仍累跌近25%，较去年12月底的高位更大插约四分三。
以太币过去一周插30%
比特币的对手也一片惨淡，以太币（Ether）过去一周跌了约30%，上周硬分叉（hard fork）的比特币现金（Bitcoin Cash）更累泻逾四成，瑞波币（Ripple）算是较硬净，同期只跌超过一成。
加密货币今年初狂跌，夏天开始后的几个月曾风平浪静，但踏入11月后又再大泻，整体市场市值较1月高峰期时蒸发了约7000亿美元。
美国证券交易委员会（SEC）上周五对两间加密货币公司处以罚款，惩罚他们没有为其首次代币发行（ICO）登记为证券。
彭博昨报道，美国司法部正调查去年年底比特币疯狂涨价，是否涉及人为操纵，怀疑有交易员利用一种名为Tether的加密货币推高比特币价格。最新消息进一步令人担心加密货币会面对严厉监管。
分析料现更多止蚀盘
市场人士说，比特币现金上周四硬分叉，即一分为二，外界关注会否有更多加密货币分裂，稀释现存加密货币的价值。监管及硬分叉都显示，加密货币市场仍然混乱，这种资产是否可作为储存价值的可靠工具，依然存疑。ADM Investor Services International的策略师称，比特币跌至远低于6000美元后，再无险可守，只会有更多止蚀盘出现。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost