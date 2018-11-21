比特币再崩泻 险守4200关 美司法部怀疑去年疯涨涉造市

上周出现的新一轮加密货币跌浪仍未结束，比特币周一才跌穿 5000 美元，昨天随即再失守 4500 美元水平。美国当局不断出手打击这种资产，据报正调查比特币去年年底疯狂飙升是否涉及造市。加密货币的跌势恐怕仍未结束，更关键的问题在于，投资者是否已对这种投资产品失去信心。





根据彭博资料显示，比特币昨天曾跌超过 11% ，低见 4221 美元左右，再创 13 个月新低，其后跌势回顺，中段报 4697.43 美元，但过去一周仍累跌近 25% ，较去年 12 月底的高位更大插约四分三。





以太币过去一周插 30%





比特币的对手也一片惨淡，以太币（ Ether ）过去一周跌了约 30% ，上周硬分叉（ hard fork ）的比特币现金（ Bitcoin Cash ）更累泻逾四成，瑞波币（ Ripple ）算是较硬净，同期只跌超过一成。





加密货币今年初狂跌，夏天开始后的几个月曾风平浪静，但踏入 11 月后又再大泻，整体市场市值较 1 月高峰期时蒸发了约 7000 亿美元。





美国证券交易委员会（ SEC ）上周五对两间加密货币公司处以罚款，惩罚他们没有为其首次代币发行（ ICO ）登记为证券。





彭博昨报道，美国司法部正调查去年年底比特币疯狂涨价，是否涉及人为操纵，怀疑有交易员利用一种名为 Tether 的加密货币推高比特币价格。最新消息进一步令人担心加密货币会面对严厉监管。





分析料现更多止蚀盘





市场人士说，比特币现金上周四硬分叉，即一分为二，外界关注会否有更多加密货币分裂，稀释现存加密货币的价值。监管及硬分叉都显示，加密货币市场仍然混乱，这种资产是否可作为储存价值的可靠工具，依然存疑。 ADM Investor Services International 的策略师称，比特币跌至远低于 6000 美元后，再无险可守，只会有更多止蚀盘出现。





几年前曾处理

Uber

进军香港市场的科技界名人格尔曼（

Sam Gellman

）上周在

Twitter

写道，过去两年已有

300

亿美元资金投入加密货币，但这种资产迄今仍没有一只跑出，没有真正的用户基础，只有炒家，相对价格波动，这个才是加密货币面对的严峻问题。

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