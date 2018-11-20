到2025年东南亚互联网经济规模料超过2400亿美元

美国谷歌和新加坡淡马锡控股的一项联合研究显示，随着越来越多的消费者利用智能手机上网，到2025年东南亚互联网经济规模料将超过2,400亿美元，较之前预估高出20%。
这项研究包含叫车、电子商务、在线旅游和在线媒体。该研究最先于2016年公布，周一公布的最新报告加入了网上订餐以及音乐和视频订阅等新领域。
这项研究估计，2018年东南亚地区互联网经济的成交总额(GMV)已达到720亿美元，较上年增加37%。
报告显示，2018年该地区电子商务的成交总额将超过230亿美元，受消费者信任度上升支撑，该金额到2025年将增加三倍多至超过1,000亿美元。
报告将该地区电子商务的发展归功于几家电商公司--阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的Lazada、Sea Ltd(SE.N)旗下的Shopee，和印尼的Tokopedia。
报告估计，竞争激烈的约车行业和在线食品外卖配送业的2018年GMV已经达到77亿美元。
这项研究涵盖了东南亚六大经济体：印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。
报告指出，消费者能负担得起的智能手机越来越多，以及更快、更可靠的移动电信服务的推出，支撑东南亚不断增长的互联网用户基数。（路透社）
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