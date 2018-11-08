“政审”不合格者不能参加高考？重庆教育考试院回应：记者写错了

重庆市教育考试院办公室主任罗胜奇回应，关于政审是媒体记者写错了。我们叫思想政治的考核和现实表现的审核。记者把这个理解错了，就出了一个“政审”。重庆市严格按照教育部的精神，文件是一脉相承的，没有做变化。只是记者的片面误读。往年一直都是按照教育部的文件来的。一个字都没变。





今天上午，一条来自《重庆日报》关于重庆高考报名的消息很快刷屏，该篇文章称，“2019年普通高考11月7日开始报名，政审不合格者不能参加。”而具体政审不合格的指标为有以下情形之一者，“反对四项基本原则；道德品质恶劣；有违法犯罪行为的。此外，报考军警、公安以及有特殊要求的院校，公安部门和院校会对考生进行再政审。” “政审”一词挑动众人神经，引发广泛争议。





《中国新闻周刊》第一时间联系到重庆市教育考试院办公室主任罗胜奇。罗胜奇对《中国新闻周刊》说，“关于政审是媒体记者写错了。我们叫思想政治的考核和现实表现的审核。记者把这个理解错了，就出了一个‘政审’。重庆市严格按照教育部的精神，文件是一脉相承的，没有做变化。只是记者的片面误读。往年一直都是按照教育部的文件来的。一个字都没变。”

罗胜奇声称，往年，重庆市也都会对考生进行思想政治的考核和现实表现的审核。至于往年是否有考生因为这一项不合格而不允许参加高考，他回应说，“因为我不是业务组织的。应该是没有，具体我还没办法准确告诉你。”

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