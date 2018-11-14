美研究：细菌性肺炎比病毒性肺炎更“伤”心

美国研究人日前在美国心脏协会科学会议上发布报告称，细菌性肺炎患者要比病毒性肺炎患者更容易出现心血管疾病，这提示医护人员对细菌性肺炎患者应予以更多关注。

这项研究由美国盐湖城山间医疗中心心脏研究所完成，研究共分析了近5000名肺炎患者，结果显示，细菌性肺炎患者心脏病发作或出现中风的风险要比病毒性患者高60％。

参与研究的布伦特 · 米勒斯坦在一份声明中说，肺炎患者头90天内易发生心血管疾病。 “ 我们过去不知道哪类肺炎更危险，这项研究的结果提供了明确答案。这将使医生能更好地监测患者，减少患者心血管疾病的发生风险 ” 。

据研究人员介绍，他们评估了2007年1月至2014年5月因肺炎住院的4792名患者，其中近80％患者为细菌性肺炎，其余为病毒性肺炎，每名患者被跟踪90天时间。

研究发现，细菌性肺炎患者中，34％在染病后90天内发生过一次心血管疾病；病毒性肺炎患者中，这一比例为26％。米勒斯坦说，导致这一差异的原因可能是，细菌性肺炎相比病毒性肺炎导致的动脉炎症更严重。

研究人员说，当动脉发炎时，其内多年积累的层状斑块失去稳定，从动脉里 “ 挣脱 ” ，造成心血管阻塞，从而导致心脏病发作或中风。

研究人员指出，如果患者被诊断出细菌性肺炎，应更积极地进行治疗，医护人员需密切监测其发生心血管疾病的任何迹象。（新华社）

Twitter

sgnypost





