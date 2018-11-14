英媒不满脱欧协议 讽英国首相是泰坦尼克号船长

经过数月曲折谈判后，英国首相办公室周二（ 13 日）表示，英国和欧盟谈判代表已就退欧协议草案达成一致。美国有线电视新闻网（ CNN ） 11 月 13 日称，经过彻夜谈判，双方就退欧的所有技术层面的细节达成一致。

不过，英国媒体此前对于特雷莎 · 梅与欧洲谈判的脱欧协议并不满意。美国有线电视新闻网（ CNN ） 12 日曾在一篇报道中梳理了英国媒体的反应：对特雷莎 · 梅开启 “ 嘲讽 ” 模式。





报道称，《太阳报》在报道中 “ 充满了愤怒的比喻 ” ，在其报道中将特雷莎 · 梅比喻成 “ 泰坦尼克 ” 号的船长，带着一船人撞向冰山。它引用一位内阁人士的话称特雷莎 · 梅 “ 可以看到前方的冰山，但即使其他成员都开始跳船逃生，却不改变航道 ” 。

同时，《太阳报》的专栏作家特雷弗 · 卡瓦纳（ Trevor Kavanagh ）将特雷莎 · 梅称为 “ 飞行员 ” ，她 “ 关上舱门，将所有人带入深渊 ” 。

《每日电讯报》则刊登了前外交部长鲍里斯 · 约翰逊的文章，他在文章中呼吁内阁成员发起 “ 叛变 ” 来反对特雷莎 · 梅的退欧协议。他还称特雷莎 · 梅的退欧协议 “ 是在向欧盟投降 ” 。

此外，作为英国退欧的坚定支持者，《每日邮报》对于特雷莎 · 梅的退欧协议也并不满意。其报道中称，特雷莎 · 梅在 “ 退欧之战 ” 中还有 “48 小时 ” 来挽救 “ 失败的英国脱欧谈判 ” 。

而被认为在英国退欧的报道中态度较为

“

平衡

”

的《星期日泰晤士报》也对特雷莎

·

梅的退欧协议

“

不乐观

”

。它在报道中称，随着欧洲

“

停止对其计划的支持

”

，以及她的四名反英国退欧的部长处于

“

辞职的边缘

”

，特雷莎

·

梅的退欧协议

“

正在崩溃

”

。

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