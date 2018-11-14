    • 2018年11月14日

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    英媒不满脱欧协议 讽英国首相是泰坦尼克号船长

    星期三, 十一月 14, 2018

    经过数月曲折谈判后，英国首相办公室周二（13日）表示，英国和欧盟谈判代表已就退欧协议草案达成一致。美国有线电视新闻网（CNN1113日称，经过彻夜谈判，双方就退欧的所有技术层面的细节达成一致。
    　　
    不过，英国媒体此前对于特雷莎·梅与欧洲谈判的脱欧协议并不满意。美国有线电视新闻网（CNN12日曾在一篇报道中梳理了英国媒体的反应：对特雷莎·梅开启嘲讽模式。

    报道称，《太阳报》在报道中充满了愤怒的比喻，在其报道中将特雷莎·梅比喻成泰坦尼克号的船长，带着一船人撞向冰山。它引用一位内阁人士的话称特雷莎·可以看到前方的冰山，但即使其他成员都开始跳船逃生，却不改变航道
    　　
    同时，《太阳报》的专栏作家特雷弗·卡瓦纳（Trevor Kavanagh）将特雷莎·梅称为飞行员，她关上舱门，将所有人带入深渊
    　　
    《每日电讯报》则刊登了前外交部长鲍里斯·约翰逊的文章，他在文章中呼吁内阁成员发起叛变来反对特雷莎·梅的退欧协议。他还称特雷莎·梅的退欧协议是在向欧盟投降
    　　
    此外，作为英国退欧的坚定支持者，《每日邮报》对于特雷莎·梅的退欧协议也并不满意。其报道中称，特雷莎·梅在退欧之战中还有“48小时来挽救失败的英国脱欧谈判
    　　
    而被认为在英国退欧的报道中态度较为平衡的《星期日泰晤士报》也对特雷莎·梅的退欧协议不乐观。它在报道中称，随着欧洲停止对其计划的支持，以及她的四名反英国退欧的部长处于辞职的边缘，特雷莎·梅的退欧协议正在崩溃

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