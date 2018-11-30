    • 2018年11月30日

    Home global 日专家猛批政府计划购买百架F-35：取悦特朗普

    日专家猛批政府计划购买百架F-35：取悦特朗普

    星期五, 十一月 30, 2018

    日本《日刊现代》1130日报道称，日本政府已决定在12月敲定的新版《防卫计划大纲》中写入改装出云号护卫舰，以使其能搭载战斗机，成为事实上的航母，并购买最先进的舰载隐身战斗机F-35BF-35海军型号）。
    　　
    虽然很早就有媒体报道称安倍政府计划将出云号改装为航母，但201712月，时任日本防卫相的小野寺五典否认称政府并没有就改装出云号进行具体讨论，然而不到一年的时间，政府却突然变卦，日本军事评论家前田哲男如是说。

    出云号改装为航母、购买可短距起飞的F-35B战机，将使日本拥有可先发制人发动打击的军事力量，该力量甚至可扩展至太平洋和印度洋。这完全改变了专守防卫的方针。安倍内阁在2013年上台后就修改防卫大纲，但大纲原本规定的是10年的方针，安倍内阁却要再次修改。一届内阁两度修改防卫大纲，这在日本还是首次。前田哲男继续说道。
    　　
    文章称，此前，日本政府坚持认为从专守防卫的立场来看不允许日本拥有攻击型航母。然而，抛弃专守防卫这一政策转变甚至未经国会讨论，而由讨论《防卫计划大纲》的内阁会议决定。这相当于日本已经没有宪法了。因此也就没有修宪的必要。
    　　
    据报道，日本此前已决定购买42F-35A型战斗机，借此次修改防卫大纲的计划，日本政府决定追加购买总数量为100架的F-35AF35B战机。预计购买费用将超过1万亿日元（约合人民币612.5亿元）。在2018年度的财政预算中，日本政府削减了1300亿日元的社保预算，在此情况下，却拿出数倍于其的资金用于购买美国武器。
    　　
    前田哲男批评称：虽然购买武器使用的是纳税人的钱，但民众并没有感到有何负担。这本是很好的现象，然而现政府却抛弃专守防卫，继续进行巨额（武器）贸易取悦特朗普。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：