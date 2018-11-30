日专家猛批政府计划购买百架F-35：取悦特朗普

日本《日刊现代》11月30日报道称，日本政府已决定在12月敲定的新版《防卫计划大纲》中写入改装“出云号”护卫舰，以使其能搭载战斗机，成为事实上的航母，并购买最先进的舰载隐身战斗机F-35B（F-35海军型号）。
虽然很早就有媒体报道称安倍政府计划将“出云号”改装为航母，但2017年12月，时任日本防卫相的小野寺五典否认称“政府并没有就改装‘出云’号进行具体讨论”，然而不到一年的时间，政府却突然变卦，日本军事评论家前田哲男如是说。
“将‘出云’号改装为航母、购买可短距起飞的F-35B战机，将使日本拥有可先发制人发动打击的军事力量，该力量甚至可扩展至太平洋和印度洋。这完全改变了‘专守防卫’的方针。安倍内阁在2013年上台后就修改防卫大纲，但大纲原本规定的是10年的方针，安倍内阁却要再次修改。一届内阁两度修改防卫大纲，这在日本还是首次。”前田哲男继续说道。
文章称，此前，日本政府坚持认为“从专守防卫的立场来看不允许日本拥有攻击型航母”。然而，抛弃“专守防卫”这一政策转变甚至未经国会讨论，而由讨论《防卫计划大纲》的内阁会议决定。“这相当于日本已经没有宪法了。因此也就没有修宪的必要。”
据报道，日本此前已决定购买42架F-35A型战斗机，借此次修改防卫大纲的计划，日本政府决定追加购买总数量为100架的F-35A和F35B战机。预计购买费用将超过1万亿日元（约合人民币612.5亿元）。在2018年度的财政预算中，日本政府削减了1300亿日元的社保预算，在此情况下，却拿出数倍于其的资金用于购买美国武器。
前田哲男批评称：“虽然购买武器使用的是纳税人的钱，但民众并没有感到有何负担。这本是很好的现象，然而现政府却抛弃‘专守防卫’，继续进行巨额（武器）贸易取悦特朗普。”
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