日专家猛批政府计划购买百架F-35：取悦特朗普

日本《日刊现代》 11 月 30 日报道称，日本政府已决定在 12 月敲定的新版《防卫计划大纲》中写入改装 “ 出云号 ” 护卫舰，以使其能搭载战斗机，成为事实上的航母，并购买最先进的舰载隐身战斗机 F-35B （ F-35 海军型号）。

虽然很早就有媒体报道称安倍政府计划将 “ 出云号 ” 改装为航母，但 2017 年 12 月，时任日本防卫相的小野寺五典否认称 “ 政府并没有就改装 ‘ 出云 ’ 号进行具体讨论 ” ，然而不到一年的时间，政府却突然变卦，日本军事评论家前田哲男如是说。





“ 将 ‘ 出云 ’ 号改装为航母、购买可短距起飞的 F-35B 战机，将使日本拥有可先发制人发动打击的军事力量，该力量甚至可扩展至太平洋和印度洋。这完全改变了 ‘ 专守防卫 ’ 的方针。安倍内阁在 2013 年上台后就修改防卫大纲，但大纲原本规定的是 10 年的方针，安倍内阁却要再次修改。一届内阁两度修改防卫大纲，这在日本还是首次。 ” 前田哲男继续说道。

文章称，此前，日本政府坚持认为 “ 从专守防卫的立场来看不允许日本拥有攻击型航母 ” 。然而，抛弃 “ 专守防卫 ” 这一政策转变甚至未经国会讨论，而由讨论《防卫计划大纲》的内阁会议决定。 “ 这相当于日本已经没有宪法了。因此也就没有修宪的必要。 ”

据报道，日本此前已决定购买 42 架 F-35A 型战斗机，借此次修改防卫大纲的计划，日本政府决定追加购买总数量为 100 架的 F-35A 和 F35B 战机。预计购买费用将超过 1 万亿日元（约合人民币 612.5 亿元）。在 2018 年度的财政预算中，日本政府削减了 1300 亿日元的社保预算，在此情况下，却拿出数倍于其的资金用于购买美国武器。

前田哲男批评称：

“

虽然购买武器使用的是纳税人的钱，但民众并没有感到有何负担。这本是很好的现象，然而现政府却抛弃

‘

专守防卫

’

，继续进行巨额（武器）贸易取悦特朗普。

”

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