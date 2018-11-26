专家：中美达成大规模停战机会不大

瑞信亚太区私人银行大中华区副主席陶冬说，中国和美国的贸易摩擦只是表象，两国就核心问题达成大规模“停战”的机会不大。
香港经济日报今天刊登了对陶冬的专访，他在访问中说，市场暂时倾向相信中国国家主席习近平和美国总统特朗普稍后在阿根廷的20国集团（G20）会面，将会达成大方向共识。
他说，随着美国期中选举结束，中美双方都有意谈判。而按照中国目前的态势，如果美国愿善意回应，中国有可能在谈判期间放软立场，“用短期的贸易让步，换取未来5年和平发展的机会”。
但陶冬强调，中美之争很难有一个根本性改变。
他说，中国在环球影响力日益提高，目前仅次于美国。中美纠纷绝不是单纯的贸易战，而是一场“21世纪全球竞争最高点之争”和“世界老大收拾老二的议题”，冲突现在只处于初期阶段，势必会长期困扰下去。
陶冬说，美国发动贸易战的目标是令美国更强大，但这不可能只凭贸易战完成；两国纠纷必然蔓延至贸易以外领域，涉及“中国制造2025”计画的科技领域势成下一个战场。
他分析，“中国制造2025”计画主导了经济转型及升级换代的步伐，中方是不会放弃的，这也意味着笼罩中美两国的核心问题，难因“特习会”登场就可全面解决。（中央社）
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