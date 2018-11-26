英国会没收fb密件 包括扎克伯格电邮

社交网站facebook今年三月卷入英国数据分析公司“剑桥分析”滥用资料丑闻后，facebook行政总裁扎克伯格一再拒绝回答英国议员的问题，英国国会遂采取特别行动来追究facebook的责任，行使国会的法律权力没收一批facebook内部文件，而facebook则尽力阻止那些文件公开。
据悉，英国国会目前掌握的文件，包括扎克伯格与下属行政人员之间的保密电邮。英国《卫报》报道，文件内容相信关乎facebook在数据和隐私控制方面的决定，而剑桥分析公司丑闻也被指正因为这些决定引发。
美国有线新闻网络（CNN）报道，那批文件源自美国加州一宗诉讼。在加州入禀控告facebook的美国软件公司Six4Three，指控facebook罔顾用户私稳，以及其行政总裁朱克伯格设谋打击竞争对手或潜在对手，逼使对方退出市场。Six4Three公司老板克莱默今年夏天接受CNN访问时曾说：“facebook是软件业有史以来滥用资料最严重的业者。”
上述内部文件是克莱默的律师，以原告的权利经法律程序向facebook取得的。facebook过去数月一直设法阻止那些文件公开。据报加州法院早前也已勒令Six4Three取得的文件不能对外公开。不过，就在上周一，英国国会调查facebook卷入滥用资料丑闻的委员会主席柯林斯，致函Six4Three索取有关文件。到周五晚，Six4Three律师团队的律师格罗斯向CNN证实，该个英国委员会已从Six4Three取得机密文件。据报，英国国会趁Six4Three公司老板克莱默近日来到伦敦，派出的警卫官到他下榻的酒店，押解他到英国国会，并没收其身上的文件。
Six4Three律师格罗斯说，该公司已要求英方委员会勿阅文件内容，并把文件退回律师或facebook。
英国政治顾问及数据分析公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica），在今年三月被揭发挪用五千万名facebook用户的个人资料，该公司更被指以发布假消息及伙拍前间谍采取秘密行动等，影响全球各地的选举。就在爆出丑闻一个多月后，剑桥分析公司宣布破产倒闭。而受到丑闻困扰的facebook也承受各方压力，公司股价近月更有如溜滑梯，由四个月前高位计已急挫近四成。facebook内部调查也显示，员工近一年来士气低落，对公司前途不再乐观。
《华尔街日报》较前报道，根据facebook近二万九千名员工十月参与的调查，只有五成二人对facebook的前途乐观，比一年前大降三十二个百分点；五成三认为facebook让这个世界更美好，也比一年前急降十九个百分点。知情人士表示，扎克伯格本月初出席活动与员工对谈，直接回应这份调查结果，并说他与其他高层正设法解决facebook的根本问题。
报道说，facebook过去遭遇困境，包括2016年美国总统大选后facebook因充斥假消息而成为众矢之的，多数员工仍力挺公司。如今公司内部气氛明显变差，许多员工认为高层分崩离析，未能有效解决内外争议，加上近期股价下跌，深深打击购股权占薪酬一大部分的员工的士气。（星岛日报）
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