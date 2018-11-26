韩国瑜：认同九二共识 建构两岸小组

以八十九万票高票当选高雄市长的韩国瑜，前晚九时许在支持者热烈高呼「市长好」的声势下现身市党部发表胜选感言，向他们鞠躬致谢。身为国民党的他认同「九二共识」（两岸共属一中），未来入主市政府后将建构两岸小组，「心中没有任何围墙，都是道路，高雄未来条条大路通发财、通赚钱」。
高雄长期由民进党执政，但国民党的韩国瑜不仅胜选，「韩流」翻转高雄议会蓝绿版图，国民党在议会六十六席中抢下三十三席，加上亲民党一席，泛蓝席次一举过半；民进党则减为二十五席。
早在点票阶段，数千名民众已经逼爆大街，聚集市党部为韩国瑜打气。直至八时许得知韩国瑜大幅抛离对手陈其迈，他们激动高举台湾旗帜，期间更有人放烟花祝贺。当韩国瑜的车辆抵达现场时，还一度因太挤逼无法前进，街上支持者分成两旁让车通过，被电视直播主持人笑称现场像星光大道。
韩国瑜发表胜选宣言时说，自己刚到高雄一年两个月，他内心没有一丝一毫的喜悦，认为高雄已经不能再等待，要立刻挽起袖子上阵，团结一心。他入主市府后首要架设一个交易平台，由高雄市政府背书为农渔牧及工业产品谋出路，让东西卖得出去，重要产品将由他自己或副市长带队出国抢定单。
为了庆祝韩国瑜当选，昨日有水饺店准备了五万只水饺，连续三天免费请客，还有支持者自掏腰包买了一百份炸酱面，在公园煮给其他人吃。
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