“断供潮”：业主无力还贷 深圳房产遭拍卖

在中国经济下行形势下，一线城市房价出现下跌，导致业主无力还贷，房屋被银行拍卖。房产专家认为，中国正面临类似 2008 年的国际金融危机，很多炒家不得不亏损离场。深圳金融界人士称，此次无力偿还贷款的业主，大部分是炒家。





今年十一月，一线城市深圳楼市出现业主断供潮，很多业主因无力偿还银行贷款，导致房屋被银行拍卖。中国国家统计局发布的数据显示，今年十月，全国七十个大、中城市的商品住宅销量全面下降，一线城市二手房售价环比下降 0.2% 。有大陆财经记者调查发现，近期北京、深圳、杭州、天津等地的拍卖房激增。 11 月 16 日，阿里司法拍卖平台可见，全国法院拍卖房近一百万套，其中拍卖正在进行中的有近十万套。





深圳法拍房公司广安居业统计数据显示，去年深圳法拍房共 2100 套，今年已达 2800 套左右，增幅为 33% 。特别是近半年以来，深圳法拍房增加了五成。有人以 490 万元投得市场价 750 万元的房产。





深圳市中级法院官网显示，十月份进入深圳司法网拍的房产案例有 26 起，其中有 6 个撤回，最终成交 15 起，每起显示的报名人数普遍只有 2 人，最多只有 5 人，甚至有几起无人报名竞拍。据乐居不完全统计， 10 月流拍的 54 个法拍房中，有 41 个房源的面积超过 130 平米，占比七成四。成交价比市场价低一至二成。





深圳一房地产研究中心研究员陈女士，本周四接受自由亚洲电台采访时称，深圳住宅业主 “ 断供 ” 并不奇怪。近几年，各地楼价上升之快，近乎失控： “ 第一是楼价飞涨，一些炒楼者，他们就会利用这个机会，但是银行没有控制好按揭风险，高估了房价估值。贷出了大量的房贷。一旦经济波动，房价下滑，那么这些供楼的人，如果是投资客觉得亏本了，他就会选择断供，第二，如果是真正购房者想买房的，他负担不起供款，也会造成断供。 ”

中国财政部网站十天前公布今年十月份财政收入情况，其中两项重要指标均录得负增长。包括全国一般公共预算收入同比下降 3.1% 。中央一般公共预算收入同比下降 7.1% ；全国一般公共预算收入中的税收收入同比下降 5.1% 。





如此规模断供潮过去从未出现





陈女士说，伴随着富士康等外资企业停止工人加班或裁员，中国的经济环境面临前所未有的挑战。她说： “ 这种现象非常象 2008 年之前，金融海啸前期美国房地产次贷现象，其实在其他国家这已不是什么新鲜事，只是在中国是第一次。对于中国的老百姓来说断供或者负资产，以前从来都没有出现过，所以在一般居民购房者心中，认为楼市是一定不会下跌的。政府一定会挺住的。 ”





中国工商银行深圳分行房屋贷款抵押部门负责人张女士对本台说，断供者是房屋炒家，个人贷款还算稳定： “ 这个断供的主要还是炒家，就是当时以炒楼为主业的，而且他那种炒楼不是单炒一套房，他会买一套供一套，有些时候还会二次抵押，所以他这种同时供两套、三套的肯定供不起了。正常的上班族和刚需的这些人群，都还是正常在供款，我们银行个贷部分还没有听说过断供或者直接收回楼房抵押的。 ”





北京的楼市也出现拍卖趋势。阿里数据显示北京有多达 5252 套的法拍房。石景山区玉泉西街一套 61 平米房产，估价为 423 万元，变卖价 338 万元。北京房地产中介周先生对本台说： “ 价格降了比较多了。断供现象，前几年在鄂尔多斯发生了。经济形势不好，整个大环境不好，肯定对购买力有影响。目前对南方城市的冲击力比较明显。 ”





统计数据显示，今年前三季度中国城镇居民可支配收入增幅同比降至

7.9%

。专家预计明年的经济数据只会更差。（自由亚洲电台）

Twitter

sgnypost





