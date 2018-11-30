比贸易战更严重 新报告：水资源危机将拖垮中国

美中贸易战虽占据近期国际新闻版面，但一份新的报告指出，中国需要担心的，不仅是眼前的这场贸易战，持续恶化的水资源危机，恐拖垮整个中国近年来的经济成长。

根据《美国之音》报导，国际环保组织绿色和平（ Greenpeace ）本月 20 日发布一份新报告，指中国西部冰川近几十年来加速融化，现已有 5 分之 1 消失无踪，此改变将大规模影响农业及城市用水。该组织研究员表示，这些冰川被称为“亚洲水塔”，是南北极地区外最大的饮用水库存，同时也是亚洲数条重要河流的河水来源。





另一份报告则凸显目前中国水资源稀缺的现状，该报告作者，英国下议院外交事务委员会中国事务特别顾问彭朝思（ Charlie Parton ）表示，中国 80 ％可运用之水资源分布在南方，北京、上海、天津等 12 个北方重要省份、城市的水资源严重短缺，而这 12 个省份却涵盖中国 38% 农业、 50% 的能源工业及 41% 人口，其中北京的人均水资源保有量甚至仅略高于沙乌地阿拉伯。





彭朝思指出，中国缺水并非暂时性气候问题，而是资源基础已被严重过度开采，全面性受到破坏，他说，中国政府耗资 1 千亿美元（约新台币 3.08 兆）打造的著名南水北调工程也无法解决问题，即便南水北调在 2030 年实现设计输水量，而且这些水全部被送往北京、天津及河北省地区，该地区人口也仅能达到水资源严重短缺线的 3 分之 2 。





研究中国环境问题逾

20

载，美国智库威尔逊研究中心的环境学家吴岚（

Jennifer Turner

）直言，由于没有商业活动能在无水状况下运营，水资源缺乏的问题将重创中国地区经济，同时影响跨国企业投资意愿，至于对本土农工业的伤害更是不在话下。（自由时报）

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