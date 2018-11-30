比贸易战更严重 新报告：水资源危机将拖垮中国

美中贸易战虽占据近期国际新闻版面，但一份新的报告指出，中国需要担心的，不仅是眼前的这场贸易战，持续恶化的水资源危机，恐拖垮整个中国近年来的经济成长。
根据《美国之音》报导，国际环保组织绿色和平（Greenpeace）本月20日发布一份新报告，指中国西部冰川近几十年来加速融化，现已有5分之1消失无踪，此改变将大规模影响农业及城市用水。该组织研究员表示，这些冰川被称为“亚洲水塔”，是南北极地区外最大的饮用水库存，同时也是亚洲数条重要河流的河水来源。
另一份报告则凸显目前中国水资源稀缺的现状，该报告作者，英国下议院外交事务委员会中国事务特别顾问彭朝思（Charlie Parton）表示，中国80％可运用之水资源分布在南方，北京、上海、天津等12个北方重要省份、城市的水资源严重短缺，而这12个省份却涵盖中国38%农业、50%的能源工业及41%人口，其中北京的人均水资源保有量甚至仅略高于沙乌地阿拉伯。
彭朝思指出，中国缺水并非暂时性气候问题，而是资源基础已被严重过度开采，全面性受到破坏，他说，中国政府耗资1千亿美元（约新台币3.08兆）打造的著名南水北调工程也无法解决问题，即便南水北调在2030年实现设计输水量，而且这些水全部被送往北京、天津及河北省地区，该地区人口也仅能达到水资源严重短缺线的3分之2。
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