美股连续第二日遭抛售 零售和能源股下挫

美国股市周二连续第二日遭抛售，能源股跟随油价下跌，包括塔吉特(Target)和科尔百货在内的零售商类股急挫，此前发布疲弱利润和财测，增添了对经济增长的忧虑。
纳斯达克指数收在逾七个月低点，标普500指数和道琼工业指数收盘触及10月底以来最低，昨日苹果、互联网和其他科技股下挫，进一步削弱对科技股的信心。之前正是科技股驱动着长期的牛市行情。
苹果周二续跌，下滑4.8%，至5月初来最低水准，因对于iPhone需求放缓的担忧挥之不去。
塔吉特(TGT.N)暴跌10.5%，此前公布第三季获利低于分析师预期。公司投资于线上业务、涨薪以及降价，都损及利润率。
科尔百货(KSS.N)挫跌9.2%，此前公司发布的全年盈利预估低于预期。
零售商的预警加重了投资者的谨慎心态。近期科技股大跌、全球成长放缓、企业获利触顶以及加息，已经让投资者的神经紧绷。
标普500指数和道琼工业指数下跌至去年收盘水准以下，道指年内迄今下跌约1%，标普500指数跌1.1%。
标普能源指数挫跌3.3%，领跌各大板块。美国原油收盘劲跌6.6%，因担心全球供应不断增加。标普零售指数下挫2.7%，连跌第八个交易日。
道琼工业指数.DJI收盘下跌551.8点，或2.21%，至24,465.64点；标普500指数.SPX收跌48.84点，或1.82%，至2,641.89点；纳斯达克指数.IXIC收低119.65点，或1.7%，报6,908.82点。
“多重不同忧虑叠加起来，迫使投资者整体上撤离市场，”SlateStone Wealth LLC首席策略师和资深投资组合经理Robert Pavlik表示。
但他表示，放量下跌在他看来通常意味着“投降的最初迹象，”抛售可能行将结束。
美国各证交所共计成交约90亿股，过去20个交易日的日均成交量为86亿股。
其他零售股方面，家居修缮用品零售商劳氏(Lowe's)(LOW.N)急跌5.7%，此前公布了进一步的重组计划，以应对逊于预期的销售业绩。
折扣零售商TJX Cos(TJX.N)下滑4.4%，此前公布的假日季盈利预估远低于预期。规模较小的竞争对手Ross Stores(ROST.O)暴跌9.4%，公司预计的第四季同店销售低于分析师预期。
有迹象显示，iPhone需求减弱，这对科技和互联网企业产生广泛的影响。
目前，苹果股价较10月3日创下的收盘纪录高位已下跌逾20%，相当于市场蒸发了约2,500亿美元。
高盛在略多于一周的时间里第二次下调苹果目标股价，称新款iPhone XR的价格和功能在美国以外的接纳度并不高。
纽约证交所涨跌股家数比为1:5.70，纳斯达克证券交易所为1:3.16。
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