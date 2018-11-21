美股连续第二日遭抛售 零售和能源股下挫

美国股市周二连续第二日遭抛售，能源股跟随油价下跌，包括塔吉特 (Target) 和科尔百货在内的零售商类股急挫，此前发布疲弱利润和财测，增添了对经济增长的忧虑。





纳斯达克指数收在逾七个月低点，标普 500 指数和道琼工业指数收盘触及 10 月底以来最低，昨日苹果、互联网和其他科技股下挫，进一步削弱对科技股的信心。之前正是科技股驱动着长期的牛市行情。





苹果周二续跌，下滑 4.8% ，至 5 月初来最低水准，因对于 iPhone 需求放缓的担忧挥之不去。





塔吉特 (TGT.N) 暴跌 10.5% ，此前公布第三季获利低于分析师预期。公司投资于线上业务、涨薪以及降价，都损及利润率。





科尔百货 (KSS.N) 挫跌 9.2% ，此前公司发布的全年盈利预估低于预期。

零售商的预警加重了投资者的谨慎心态。近期科技股大跌、全球成长放缓、企业获利触顶以及加息，已经让投资者的神经紧绷。





标普 500 指数和道琼工业指数下跌至去年收盘水准以下，道指年内迄今下跌约 1% ，标普 500 指数跌 1.1% 。





标普能源指数挫跌 3.3% ，领跌各大板块。美国原油收盘劲跌 6.6% ，因担心全球供应不断增加。标普零售指数下挫 2.7% ，连跌第八个交易日。





道琼工业指数 .DJI 收盘下跌 551.8 点，或 2.21% ，至 24,465.64 点；标普 500 指数 .SPX 收跌 48.84 点，或 1.82% ，至 2,641.89 点；纳斯达克指数 .IXIC 收低 119.65 点，或 1.7% ，报 6,908.82 点。





“ 多重不同忧虑叠加起来，迫使投资者整体上撤离市场， ”SlateStone Wealth LLC 首席策略师和资深投资组合经理 Robert Pavlik 表示。





但他表示，放量下跌在他看来通常意味着 “ 投降的最初迹象， ” 抛售可能行将结束。









美国各证交所共计成交约 90 亿股，过去 20 个交易日的日均成交量为 86 亿股。





其他零售股方面，家居修缮用品零售商劳氏 (Lowe's)(LOW.N) 急跌 5.7% ，此前公布了进一步的重组计划，以应对逊于预期的销售业绩。





折扣零售商 TJX Cos(TJX.N) 下滑 4.4% ，此前公布的假日季盈利预估远低于预期。规模较小的竞争对手 Ross Stores(ROST.O) 暴跌 9.4% ，公司预计的第四季同店销售低于分析师预期。





有迹象显示， iPhone 需求减弱，这对科技和互联网企业产生广泛的影响。





目前，苹果股价较 10 月 3 日创下的收盘纪录高位已下跌逾 20% ，相当于市场蒸发了约 2,500 亿美元 。





高盛在略多于一周的时间里第二次下调苹果目标股价，称新款 iPhone XR 的价格和功能在美国以外的接纳度并不高。





纽约证交所涨跌股家数比为 1:5.70 ，纳斯达克证券交易所为 1:3.16 。





有

20

只标普

500

指数成份股触及

52

周新高，

41

只触及新低。有

11

只纳斯达克指数成份股触及新高，

291

只触及新低。

(

路透社

)

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