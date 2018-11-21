欧盟暂时同意投资审查规定 关注中国投资

欧盟周二暂时同意一项影响深远的制度规定，以协调对外国投资欧洲的审查，尤其是来自中国的投资，从而停止谈判者所谓的 “ 欧洲天真 ” 。





欧洲议会和欧盟 28 国的谈判代表达成一项协议，将保护战略性技术和基础设施，譬如港口或能源网络。





根据在中国投资骤增情况下提出的这项计划，欧盟执委会将调查在关键领域的外国投资，并给出意见。





这些意见或许会消除对重要基础设施的安全是否可能受到破坏、以及多年来花费巨资进行研究才得到的创新技术是否可能流落到外国人手中的担忧。





“ 这将标志着欧洲告别天真， ” 议会谈判团队主管 Franck Proust 在会谈前表示。 “ 所有世界大国 -- 美国、日本、中国 -- 都有审查方法，就只有欧洲没有。 ”





新的法律提议没有提及中国，但其支持者对于国企投资和技术转让的不满，显然指向中国。





这项由法国、德国和意大利前政府要求的提议，仍需在 12 月 5 日的一个会议上获得欧盟 28 个成员国的支持。他们的支持绝不是肯定的，因塞浦路斯、希腊、卢森堡、马耳他和葡萄牙等国家反对。





持反对意见的部分国家欢迎中国投资，譬如希腊，中国远洋海运持有该国最大港口比雷埃夫斯港 (Piraeus) 的多数股权。





“ 这并不是要关闭我们的市场，而是要采取负责任的行动， ” 奥地利经济部长 Margarete Schramboeck 称。





议会将在

2

月或

3

月对该项提议进行表决。（路透社）

Twitter

sgnypost





