新加坡前驻联国大使马凯硕分析时局：美破坏多边主义自废武功

不少分析指出,中美之争关乎未来国际秩序。新加坡前驻联合国大使马凯硕( Kishore Mahbubani ) 2013 年曾著书探讨全球化下的西方及亚洲的关系,指西方尤其是美国应该准备跟亚洲国家分权,巩固多边主义,否则等同自废武功。不过,美国在提倡“美国优先”的总统特朗普治下,多边主义退倒却加剧。马凯硕向本报称,特朗普政府削弱全球多边主义体制,是西方又一次犯错。他相信,中印有望为全球作出的贡献,正是在于延续被美国冷落的多边主义体制。





中印可“接棒”为全球作贡献





马凯硕 1984 年至 1989 年及 1998 年至 2004 年担任新加坡驻联合国大使,一直促西方应正视亚洲崛起的现实,巩固多边主义体制。他在 2013 年著作《大融合:东方、西方,与世界的逻辑》( The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One World )中,提到全球挑战已令各国难以独善其身,首届 G20 峰会在 2008 年金融海啸后召开便是一例。当时西方意识到危机并非可以单独应付,因此便联同中国及印度等国家共同商议应对危机。





不过,他提到大融合其中一个障碍是美国是否愿意跟其他国家分权并合作巩固多边体制?他指多边主义体制虽然是美国发展出来的理念,但美国一直对此举棋不定,如前国务卿奥尔布赖特便尝言“多边主义对美国人来说是差劲的字眼”。马凯硕当时警告,美国即将失去全球第一大经济体位置,应该改弦易辙,让新兴国家分享更多权力及承担更多责任,巩固二战后的以规则为本的世界秩序,改进环球治理。





美对多边主义体制举棋不定





美国总统特朗普去年上台后,对多边主义的质疑变本加厉。特朗普以“对美国不利”为由,接连退出多个多边主义体制,先是退出“跨太平洋战略经济伙伴关系协定” ( TPP ),接着宣布退出 2015 年签署的《巴黎协定》,亦不时批评联合国及世界贸易组织等机构。





马凯硕说,特朗普现在无视全球规范、削弱全球多边体制是一大错误,而中国和印度可以延续现行的多边主义秩序。他说:“现时的多边主义体制是二战后西方给全世界的礼物,不是中印所建,但这体制现时却有利于中印,尤其是全球贸易秩序和全球经济秩序,因此中印在利益驱使下也有动机维持多边体制。”





忽视中印崛起 西方优势消失





马凯硕在新书 Has the West Lost ?(暂译:西方迷失了吗?)一书中,点出美国及西方此前犯下的 3 个错误,忽视中印崛起,未有做好准备,导致西方现时弥漫着对优势消失的悲观情绪。 1990 年冷战结束,西方自信未来各国都会迈向西方的自由主义民主,忽视中国和印度此后的崛起。到了 2001 年,中国加入世贸,代表 8 亿劳工投入环球贸易体系;美国当时忙于反恐战,西方未有正视中国加入世贸对环球贸易的影响,也没有及时为欧美劳工做好保护,埋下今日职位流失民怨四起的伏线。到了 2014 年,以购买力平价指数( PPP )计,中国超越美国成为全球最大经济体,但西方仍然未有正视。





特朗普政府一直声言中国加入世贸后不守规则。不过马凯硕质疑,特朗普政府部分官员根本不想改革世贸,而是想摧毁世贸。他说:“如果美国自感更有道理,理应将问题送上世贸仲裁,而非削弱这个全球多边主义机制。”他称,特朗普政府官员根本想摧毁世贸,会是战略错误。(明报)

