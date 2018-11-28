崔天凯警告中美贸战撕裂全球市场

中国国家主席习近平与美国总统特朗普将在周末的 G20 峰会会面。《华尔街日报》昨刊登中国驻美大使崔天凯的访问，他警告中美贸易争端若持续，全球市场可能会被撕裂。该报同日亦刊出特朗普的访问，他扬言“极不可能”接受中国暂缓加征关税的要求。





崔天凯表示，今次“习特会”是距离特朗普去年 11 月国事访问中国约一年，认为两位领导人必须对中美关系发展方向提出明确战略指引，希望能在经贸上推动进一步进展。他指出，贸易谈判必须展现善意，立场要“清楚一致”，不能达成协议隔天就反悔。他表示，若中美贸易战持续，全球一体化市场可能面临分崩离析的风险，不符合各国利益，一旦发生 2008 年金融海啸的经济危机，他不确定在当前气氛下，各国是否还能像 10 年前那样，愿协调政策及刺激经济措施来应对。





特朗普：“极不可能”暂缓加关税





以往中国会靠一些中间人与美国沟通，但现在这些人影响力已大不如前，崔天凯认为美国不听取经验丰富人士的意见，难以更好地维护美国利益。他说，中美都应听取如美国前财长保尔森等人的宝贵建议，“我经常跟保尔森、（美国前国务卿）基辛格、（美国私募基金黑石集团创办人）苏世民及美国商会代表交流，听取他们对形势的分析和看法”。





被问到一些美国公司指摘北京施压，强迫他们转让技术，崔天凯称，有关企业从不向中国当局提出具体案例，却向美国政府告状。他坚称，中国没有强迫技术转移，有些案例是“技术换市场”，纯属企业间的商业交易，并非强迫，如果不满大可一走了之。





特朗普周一接受《华尔街日报》访问，表示将如期提高对中国商品关税至 25% ，并称自己“极不可能”接受北京暂缓提高关税的要求。美国 9 月 24 日起对 2000 亿美元中国商品征收 10% 关税，原定于 2019 年 1 月 1 日起调高至 25% 。





特朗普称，美国不大可能同意中方的要求，称“唯一的协议是中国开放市场，允许来自美国的竞争”。他还扬言，若与中国谈判不成功，会对余下的 2670 亿美元中国商品征税，税率为 10% 或 25% 。





（华尔街日报）

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