中国就业寒冬来临 大学生找工作变难

今年冬天对中国的就业市场来说是寒冬。据媒体报导，二线城市、中小企业是新增工作机会缩减最厉害的地方。就算是排名前列学校的大学毕业生，也不得不在找工作时广发履历。





凤凰科技 10 月底曾经报导，中国手机大厂华为内部发放文件表示各部门原则上停止普通社会招聘，除非是关键稀缺人才、专项招聘和优秀的有工作经验人士，否则不招聘。





随后，阿里巴巴、百度、腾讯和京东等大型网路公司也都传出全面停招或缩减招募应届毕业生。虽然事后华为等多家公司否认相关政策，但不安气息已经弥漫。





外界的担忧不是没有根据。报导引述猎聘大数据“ 2018 年 1-10 月全行业新增职位指数”显示，从 2018 年 9 月中旬以来，全行业新增职位指数的确呈现较明显的下降趋势。





媒体报导，今年中国有超过 820 万名大专大学毕业生，是史上新高，但严峻的就业形势让他们面临更激烈的竞争。





财新网引述天风证券 21 日的研究报告指出，规模位居中国前列的人力资源服务商“前程无忧”在网路上发出的招聘广告，今年 4 月还有 285 万则， 9 月只剩下 83 万则，有 202 万则从网站上消失。





天风证券收集的资料，是利用爬虫技术抓取即时网页上每一则招聘广告，涵盖一二三四线城市，覆盖 60 个行业。其中，招聘广告消失比例最高的是二线城市。





研究报告指出，这其中既有招聘季节性因素，也有经济因素，从行业来看，贸易、家具家电、建筑工程等行业招聘情况不及预期。 500 人以下的中小微企业、民营企业是削减招聘广告数量的主力。





报告指出，经济周期下行、需求走弱、融资成本增加，都加剧中国中小企业经营困难。





即使是大企业的获利状况也在走下坡。中国国家统计局今天公布的数据显示， 10 月份规模以上工业企业利润总额年成长率已是连续第 4 个月下滑，仅 3.6% 。





另一方面，随着中国今年推动党和国家机构改革，公家机关能释放的职缺也在减少。国家考试去年招录 2.8 万余人，今年只有 1.45 万余人，是近 10 年来招收人数最低。





财新网月初时报导，毕业于最好一批“

985

”大学的软体工程科系林姓硕士生，两个月内投了约

20

份履历，主要目标是央企、国企和银行，但回覆可参加笔试的只有

3

、

4

个，完全出乎这名毕业生预料。（中央社）

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