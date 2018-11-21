日拟设“宇宙部队” 监视中国人造卫星

为了应对太空的新威胁，日本防衞省决定设立“宇宙部队”，任务除了监视火箭或人造卫星残骸等所谓的太空垃圾的之外，也监视包括中国等国家的可疑卫星。宇宙部队预定最快2022年度成立，届时将由海陆空各自衞队统合运用。





《朝日新闻》引述多名政府相关人士报道，日本政府下月将修订防衞计划大纲，主张除了海、陆、空的防衞能力之外，另须加强新兴领域的防衞能力，如太空、网络、电磁波等方面。《朝日新闻》进一步指出，防衞省决定增设“宇宙部队”，将写入防衞大纲中，预计最快2022年度成立，由海陆空各自衞队统合运用。新设立“宇宙部队”队将是日本新领域国防的重要支柱之一。





报道又称，外传中国正开发先进技术，可用来攻击他国的人造卫星；而目前太空垃圾也见急增，撞击人造卫星的危险性大增。为应对太空的新威胁，防衞省希望建立太空状况监视（ Space Situational Awareness ，简称 SSA ）机制，在2019年度的预算案要求编列268亿日元 SSA 系统设置费，继而按计划增设操作该系统的“宇宙部队”。





防衞省预计于2022年度（2022年四月起至2023年三月底）完成设置“宇宙部队”。该部队据报将设于航空自衞队位于东京都府中市的府中基地，防衞省将与日本的宇宙航空研究开发机构（ JAXA ）合作运用 SSA 系统。利用雷达获得的有关太空垃圾等情报将与美军共享。





日本海上自衞队位于山口县山阳小野田市的山阳接收站旧址，将安装可监察高度逾五千八百公里状况的雷达，以加强监视体系。





因应日本防衞计划大纲的制定工作，担任执政自民党工作组主席的前防衞相小野寺五典前日在东京都内演讲时已透露，预计新修订的防衞计划大纲将提及防衞省计划成立“宇宙部队”，但同时表态认为新大纲不会写入拥有打击他国导弹基地的“对敌基地攻击能力”。有关打击敌基地的能力，自民党在今年五月的建议中曾要求探讨。





共同社昨日也指出，涉及改装日本护衞舰“出云号”，使之成为具备攻击敌方导弹发射台能力的航空母舰，确实有争议性，不会写入防卫大纲。

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